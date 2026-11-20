Într-un raport al medicului legist al comitatului Los Angeles, obținut de TMZ, se arată că Patrick Stewart a murit din cauza bolii Alzheimer și a demenței cu corpi Lewy.

Acest tip de demență reprezintă a doua cea mai frecventă formă a bolii Alzheimer. Afecțiunea provoacă un declin al abilităților mentale, care se agravează treptat în timp.

Certificatul de deces al lui Stewart menționează, de asemenea, un stop cardiorespirator.

Celebru pentru rolurile din „Star Trek” și „X-Men”, actorul a murit luna trecută, pe 28 octombrie, la locuința sa din Los Angeles.

Documentul mai dezvăluie că rămășițele sale au fost manipulate prin hidroliză alcalină, cunoscută și sub numele de incinerare cu apă, pe 3 noiembrie. Acesta este un proces care folosește apă și substanțe chimice în loc de flăcări.

„Anunțăm cu profundă tristețe moartea lui Sir Patrick Stewart”, precizează comunicatul oficial, transmis de reprezentanta lui Stewart, Kelly Novak.

În comunicatul respectiv, se arată că actorul și-a petrecut ultimele ore de viață în muzică, rugăciune, lacrimi și râsete.