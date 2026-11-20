Programul din Premier League este coordonat de doctorul Tom Goodall, responsabilul departamentului de psihologie a performanței din cadrul Professional Referee Group (Pro Ref), organizația care se ocupă de arbitrajul la cel mai înalt nivel al fotbalului englez. Potrivit acestuia, aproximativ 600 de oficiali beneficiază de acest sistem de pregătire, conceput atât pentru dezvoltarea performanței, cât și pentru gestionarea presiunii psihologice.

Goodall, fost colaborator al Federației Engleze de Cricket și al Federației Engleze de Rugby, explică faptul că arbitrii se confruntă cu cerințe profesionale aparte, într-un mediu în care aproape fiecare decizie importantă este analizată și contestată. Introducerea sistemului VAR nu a redus această presiune, ci a amplificat-o, prin numărul tot mai mare de reluări și dezbateri generate de fazele controversate.

„Sunt sigur că majoritatea locurilor de muncă nu au cerințele unice cu care se confruntă acești oameni de la o săptămână la alta. Suntem într-o lume extrem de subiectivă, în care dezbaterile sunt inerente. Ei trebuie să își execute competențele sub o presiune uriașă, iar noi facem tot ce putem pentru a le maximiza nivelul de pregătire înainte de a intra pe teren”, a explicat Tom Goodall, într-un interviu acordat publicației The Athletic.

Psihologia, un instrument de performanță, nu doar un sprijin după greșeli

În ultimul deceniu, pregătirea fizică a arbitrilor a devenit tot mai importantă, iar Pro Ref a dezvoltat și un departament de analiză a performanței, format în prezent din 17 specialiști, care pregătesc materiale statistice și video înaintea fiecărei partide. Extinderea echipei de psihologi reprezintă o nouă etapă în strategia organizației de a obține îmbunătățiri chiar și în cele mai mici detalii.

„Există acea mentalitate mai veche din sport, potrivit căreia cineva este trimis pe un coridor, la psiholog, ca să plângă. Jocul evoluează. Sunt momente în care este nevoie de sprijin pentru sănătatea mintală, dar, la fel cum analiza este un instrument, psihologia face parte dintr-un ansamblu de elemente care îi ajută pe oameni să performeze în weekend”, a explicat specialistul.

Ședințele organizate de departamentul său urmăresc dezvoltarea încrederii, gestionarea presiunii și menținerea concentrării. Arbitrii sunt încurajați să își imagineze cum arată cea mai bună prestație a lor și cum se simt atunci când reușesc să o atingă. Asistenții și oficialii VAR participă, la rândul lor, la exerciții adaptate responsabilităților specifice.

Goodall spune că programul a fost primit pozitiv inclusiv de unii dintre cei mai experimentați arbitri, care sunt interesați să își îmbunătățească permanent prestațiile, în ciuda nivelului ridicat de scrutin la care sunt supuși.

O decizie controversată îi poate urmări pe arbitri și acasă

Unul dintre cele mai importante obiective ale programului este identificarea efectelor pe care arbitrajul le poate avea asupra vieții personale.

„Nu există un singur mod în care arbitrajul afectează o persoană. Știm că poate avea un impact asupra nivelului de energie, somnului, concentrării sau asupra cantității de lucruri la care te gândești”, a declarat Goodall.

Acesta a oferit un exemplu sugestiv pentru a descrie felul în care stresul profesional se poate prelungi în viața de familie.

„Cât de prezent mai ești alături de familie? Poți să gătești spaghete bolognese și să te gândești în continuare la o decizie pe care ai luat-o cu două seri înainte. Sunt toate acele lucruri mărunte pe care nimeni nu le vede vreodată”, a povestit specialistul.

Goodall insistă asupra diferenței dintre performanța profesională și omul din spatele arbitrului, susținând că ambele aspecte trebuie luate în calcul. Tocmai de aceea, Pro Ref a introdus posibilitatea ca membrii săi să apeleze și la un consultant extern specializat în sănătate mintală, o facilitate care nu exista anterior în cadrul organizației.

Arbitrii „nu pot câștiga în sensul tradițional”

O altă problemă importantă este imposibilitatea arbitrilor de a obține aprecierea tuturor celor implicați într-un meci. În timp ce o echipă poate câștiga partida, oficialii sunt adesea criticați indiferent de modul în care au gestionat fazele controversate.

„Lumea are o opinie. Dacă intrăm în arbitraj pentru a-i face pe toți fericiți, probabil că nu ne aflăm în domeniul potrivit. Este un mediu incredibil de dificil. Într-un mod diferit față de jucători, arbitrii nu pot câștiga. Nu pot câștiga în sensul tradițional al cuvântului, așa că trebuie să găsească lucrurile care le oferă satisfacție”, a spus Goodall.

Goodall a adăugat că oficialii sunt conștienți că aceeași decizie poate fi considerată corectă de suporterii unei echipe și greșită de cei ai adversarilor, în funcție de locul din stadion din care urmăresc partida.

„Nu putem face pe toată lumea fericită în niciun domeniu al vieții, cu atât mai puțin în arbitraj”, a afirmat specialistul.

Pregătirea psihologică începe în fiecare vară, în cadrul unui cantonament organizat în Spania, și continuă pe tot parcursul sezonului. Pro Ref are în prezent 35 de antrenori pentru competițiile profesioniste masculine și feminine, mulți dintre ei foști arbitri, iar ședințele de pregătire pot reuni zeci de oficiali sau pot fi organizate individual, în funcție de necesități.