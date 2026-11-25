Barreto a învins alte 115 participante și a primit coroana de la mexicanca Fátima Bosch, câștigătoarea ediției din 2025, scrie CNN. Este al șaselea titlu Miss Universe obținut de Puerto Rico, teritoriu american depășit în palmares doar de Statele Unite și Venezuela. Pentru câștigătoare, victoria are și o semnificație aparte: regulile care interziceau participarea femeilor căsătorite sau care au copii au fost eliminate abia în urmă cu trei ani.

Ce a răspuns câștigătoarea la întrebarea despre inteligența artificială

Finala celei de-a 75-a ediții a început cu selecția a 30 de concurente, care au participat la proba costumelor de baie. Douăsprezece au avansat la prezentarea rochiilor de seară, iar ultimele cinci au răspuns întrebărilor juriului. Jennifer Barreto a fost întrebată ce valoare umană nu ar trebui pierdută odată cu dezvoltarea inteligenței artificiale. Ea a pledat pentru folosirea responsabilă a tehnologiei și a susținut că adevăratele valori se reflectă în concordanța dintre ceea ce spunem și ceea ce facem, mai ales în situațiile dificile. Pe locul al doilea s-a clasat Melissa Núñez din Republica Dominicană, urmată de Clara Vegas din Venezuela.

“A mi no me preocupa cuán inteligente es la inteligencia artificial”: Miss Universo, 2026 Jennifer Barreto. https://t.co/aIBOEqFhPt — Realities Col. (@realityscol) November 25, 2026

Scandaluri, acuzații de fraudă și concurente retrase din competiție

Deși finala s-a desfășurat fără incidente majore, pregătirile concursului au fost afectate de numeroase controverse. Reprezentantele Nepalului și ale altor cinci țări africane, inclusiv Sudanul de Sud și Republica Congo, nu au putut participa din cauza întârzierilor sau dificultăților legate de obținerea vizelor americane. Alte șase țări din Asia de Sud-Est, printre care Thailanda, Vietnam și Indonezia, au lipsit în urma unui conflict contractual între organizația Miss Universe și omul de afaceri thailandez Nawat Itsaragrisil.

Acuzații de manipulare a rezultatelor și la ediția precedentă

În 2025, juratul Omar Harfouch a demisionat înaintea finalei, susținând că rezultatele ar fi fost prestabilite. El a pus ulterior sub semnul întrebării victoria mexicancei Fátima Bosch, invocând presupuse legături de afaceri între tatăl acesteia și unul dintre coproprietarii concursului. Organizația Miss Universe și omul de afaceri vizat au respins acuzațiile.

Controversele au continuat și anul acesta. Juriul a fost anunțat cu numai o zi înainte de finală, iar auditorul independent Ernst & Young nu a mai participat la verificarea rezultatelor, pentru al treilea an consecutiv. În ciuda disputelor, concursul rămâne popular, în special în America Latină. Potrivit postului Telemundo, finala din 2025 a atras 2,6 milioane de telespectatori, față de 2,1 milioane în anul precedent.