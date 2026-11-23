„Nu este o organizație sănătoasă. Nu are o conducere sănătoasă. Aceste femei nu sunt protejate”. Acuzația vine cu o zi înainte de marea finală Miss Universe 2026. Este semnată de Taylor Hale, fostă Miss Michigan USA și câștigătoare a reality-show-ului Big Brother din SUA. Ea a vorbit în exclusivitate pentru revista People.

Finala celei de-a 75-a ediții are loc marți, 24 noiembrie, la San Juan, în Puerto Rico. Pentru coroană concurează 116 candidate, potrivit publicației ecuadoriene Primicias.

„Ca să-mi păstrez mințile, a trebuit să mă retrag”

Taylor Hale a concurat pentru Miss USA în 2021. În 2022, ea l-a acuzat de hărțuire sexuală pe Max Sebrechts, pe atunci vicepreședinte Miss USA. Potrivit acuzațiilor, acesta ar fi intrat în camera ei de hotel și i-ar fi făcut avansuri nedorite. Sebrechts a negat acuzațiile la momentul respectiv, iar People i-a cerut un punct de vedere.

Și alte concurente l-au acuzat de hărțuire, inclusiv prin mesaje cu conținut sexual explicit.

După acel episod, Hale s-a îndepărtat de lumea concursurilor de frumusețe. „Ca să-mi păstrez mințile, a trebuit să mă retrag puțin”, a spus ea.

Documentarul care a zguduit Miss Universe

Acum, Hale a revenit în atenție prin documentarul TLC „Crown of Deceit: Inside the Miss Universe Scandal”. Serialul în trei episoade a avut premiera pe 12 noiembrie, pe TLC și HBO Max. El analizează acuzații de abuz de putere, favoritism și trucare a concursului.

Fosta concurentă spune că Miss USA a devenit între timp „mai sănătoasă”. Problema rămâne însă Miss Universe, unde merge câștigătoarea titlului american.

„Ce fel de organizație avem de fapt acum?”, se întreabă ea. Răspunsul a venit imediat, presărat cu o înjurătură: „Nu una grozavă”.

„Vreau să fie în siguranță, nu martire”

Hale spune că aproximativ o sută de femei se confruntă chiar acum cu aceste probleme. Multe nu pot vorbi, pentru că răspund în fața sponsorilor și a organizațiilor din țara lor.

„Vreau ca ele să fie în siguranță înainte să le vreau martire”, a explicat ea.

Fosta Miss Michigan nu respinge totuși concursurile. Ea le sfătuiește pe concurente să-și înțeleagă bine motivația. Titlul poate fi o trambulină, cum a fost și pentru ea.

Scandal înainte de Miss Universe 2026

Taylor Hale își bazează acuzațiile pe propria experiență și pe ce a aflat din culise. Ea a revenit în lumea concursurilor anul trecut, ca prezentatoare la Miss Teen USA. Atunci, oamenii din organizație i-au povestit despre tulburările din ultimii ani.

Ediția din 2025 a fost cea mai contestată din istoria recentă a concursului. Înainte de finală, concurentele au părăsit în masă o întâlnire oficială. Gestul a venit după ce un director thailandez al concursului a certat-o public pe Miss Mexic, Fátima Bosch.

Bosch a câștigat apoi coroana, iar victoria ei a fost contestată. Un fost jurat a susținut că rezultatul ar fi fost aranjat. Organizația nu a confirmat aceste acuzații.

Câteva zile mai târziu, coproprietarul Miss Universe, mexicanul Raúl Rocha, a fost pus sub acuzare în Mexic. Este vorba de o presupusă implicare în trafic de droguri, arme și combustibil.

Documentarul în care apare Hale analizează tocmai astfel de acuzații: acorduri de confidențialitate secrete, siguranța concurentelor, favoritism și trucarea concursului.