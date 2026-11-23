Descoperirile au fost prezentate la data de 20 noiembrie, de ministrul turc al Culturii și Turismului, Mehmet Nuri Ersoy, care a vizitat spațiile subterane, scrie CNN. Până acum, specialiștii au identificat șase încăperi conectate prin nouă tuneluri. Cel mai lung pasaj curățat măsoară 180 de metri, însă cercetătorii cred că rețeaua ar putea continua pe distanțe de câțiva kilometri.

Un tunel ar putea duce spre un drum roman vechi de 1.600 de ani

Unul dintre cele mai interesante pasaje se întinde paralel cu fațada de la intrarea în Hagia Sofia, din dreptul fostei școli religioase Fatih Madrasa până în apropierea accesului actual pentru vizitatori. Arheologii încearcă să stabilească dacă acesta avea legătură cu un drum roman din secolul al V-lea, anterior construirii actualei Hagia Sofia.

O altă descoperire se află sub zona cunoscută drept Grădina Vizirului. Acolo, cercetătorii au curățat un hipogeu, o structură funerară subterană identificată inițial în anii 1940. După îndepărtarea depunerilor, echipele au coborât încă aproximativ 1,5 metri sub nivelul podelei acoperite de noroi. „Credem că această secțiune datează dintr-o perioadă anterioară actualei structuri Hagia Sofia”, a explicat ministrul Mehmet Nuri Ersoy.

Ce rol aveau tunelurile ascunse sub Hagia Sofia

Deși au alimentat legende despre pasaje secrete, galeriile aveau, cel mai probabil, funcții practice. Potrivit autorităților turce, sistemul subteran era folosit pentru distribuția apei și evacuarea precipitațiilor. Unele canale ar fi putut comunica inclusiv cu marile apeducte ale Constantinopolului.

„Pe măsură ce descoperim structurile subterane ale Hagia Sofia, aprofundăm și cunoștințele despre infrastructura istorică de gestionare a apei din Istanbul”, a declarat Ersoy. Pentru documentarea descoperirilor, specialiștii folosesc scanări laser terestre, care permit realizarea unor reprezentări tridimensionale ale galeriilor fără deteriorarea acestora.

Tunelurile ar putea fi deschise turiștilor

Construită în anul 537, în timpul împăratului bizantin Iustinian I, Hagia Sofia a fost timp de secole una dintre cele mai importante biserici ale creștinătății. Ulterior a devenit moschee, apoi muzeu, iar din 2020 funcționează din nou ca moschee. Actualele cercetări fac parte dintr-un amplu proiect de restaurare, care include consolidarea cupolei centrale și creșterea rezistenței clădirii la cutremure. Autoritățile turce intenționează să deschidă publicului secțiunile subterane care pot fi vizitate în siguranță. Nu a fost anunțată încă o dată pentru accesul turiștilor.