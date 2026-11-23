„Din primele verificări efectuate, a reieșit faptul că, în timpul executării tragerilor, un proiectil ar fi ricoșat și ar fi lovit în zona capului un bărbat de 44 de ani, din Târgu Mureș”, transmite IPJ Mureș.

Potrivit unor surse, bărbatul ar fi cadru militar. Acesta a fost rănit de un glonț care a ricoșat în timpul antrenamentului.

„În urma incidentului, bărbatul a suferit leziuni, fiind preluat de un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Mureș, pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate”, transmite IPJ Mureș.

Polițiștii IPJ Mureș, continuă cercetările pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Reghin, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul.