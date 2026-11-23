Era decembrie 2008, iar Malkovich tocmai se întorsese din Ciudad de México, unde regizase o piesă de teatru. La televizor a văzut o fotografie cu Bernie Madoff încătușat, după arestarea acestuia pentru una dintre cele mai mari fraude financiare din istorie. „M-am gândit că asta ar putea deveni interesant”, și-a amintit actorul, potrivit Fox News. S-a dus apoi la soția sa și i-a spus că au o problemă: Madoff fusese arestat. Imediat după aceea, a ieșit din casă să cumpere un pachet de țigări, deși renunțase de ceva vreme la fumat.

„Era aproape tot ce câștigasem vreodată”

Malkovich a recunoscut că pierderea financiară a fost uriașă. Banii investiți prin intermediul lui Madoff reprezentau aproape întreaga avere acumulată în anii petrecuți în industria cinematografică. După șocul inițial, actorul a încercat să privească situația diferit, renunțând să caute vinovați pentru propriile pierderi. „Oricât ai fi pierdut, majoritatea oamenilor care au trăit vreodată nu vor avea nici măcar o zecime din suma aceea, indiferent ce ar face”, a explicat Malkovich. A fost argumentul care l-a ajutat să accepte situația și să își continue viața.

Frauda de 65 de miliarde de dolari care a ruinat mii de investitori

Bernie Madoff, fost președinte al bursei Nasdaq și unul dintre cei mai respectați finanțiști de pe Wall Street, a fost arestat în decembrie 2008. Schema Ponzi funcționa prin folosirea banilor depuși de noii investitori pentru plata câștigurilor promise celor existenți. În realitate, randamentele prezentate clienților nu proveneau din investiții profitabile. Frauda a implicat până la 65 de miliarde de dolari în solduri fictive și a afectat aproximativ 37.000 de persoane din 136 de țări.

Printre victime s-au numărat regizorul Steven Spielberg, actorul Kevin Bacon și laureatul Premiului Nobel pentru Pace Elie Wiesel. Mulți investitori obișnuiți și-au pierdut economiile de-o viață. Madoff a pledat vinovat în 2009 și a fost condamnat la 150 de ani de închisoare. A murit în aprilie 2021, la 82 de ani, într-un centru medical penitenciar din Carolina de Nord, unde era tratat pentru insuficiență renală în stadiu terminal.