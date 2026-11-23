Plângea în pat când a simțit că așternuturile încă miros a soțul ei. Atunci, Jen Hamilton și-a sunat mama și i-a cerut cearșafuri noi „chiar în secunda asta”. Influencerița cu milioane de urmăritori, asistentă la o maternitate din SUA, spune că acela a fost momentul în care și-a luat viața înapoi. Mai târziu, a ars cearșafurile.

Jen Hamilton are aproape cinci milioane de urmăritori pe o rețea socială și este autoarea unei cărți ajunse bestseller New York Times. Într-un interviu exclusiv pentru revista People, ea a vorbit pentru prima dată pe larg despre divorț.

„Doar vârful aisbergului”

Jen și Brian s-au cunoscut într-o tabără de vară. S-au căsătorit în august 2012, când ea era însărcinată în cinci luni. Au doi băieți, Ellis și Luke.

Căsnicia a avut mai multe crize. Acum șapte ani, cei doi s-au separat legal, după ce ea a aflat că o înșela. S-a împăcat cu el „pentru copii”, spune Jen.

Anii au trecut, iar problemele au revenit. Ea susține că a descoperit un cont de TikTok prin care soțul cumpăra conținut explicit de la alte femei. „A fost doar vârful aisbergului”, a spus ea. Apoi a aflat că el ar fi avut o relație cu o femeie de 56 de ani.

„Am plecat pentru copiii mei”

În iunie 2026, cei doi și-au anunțat separarea. De data aceasta, Jen spune că nu a rămas pentru copii, ci a plecat pentru ei.

Ea a explicat de ce a luat această decizie:

„Vreau să aibă modele în viața lor, acasă, ca să știe cum să crească și să fie bărbați”.

Divorțul nu poate fi încă cerut. În Carolina de Nord, unde locuiesc, soții trebuie să trăiască separat un an întreg înainte de a începe procedura. Jen a numit legea „arhaică” și încearcă, alături de o senatoare locală, să o schimbe.

„Prima carte a fost despre naștere, a doua va fi despre renaștere”

Între timp, Jen a vândut o colecție de haine și a strâns peste 100.000 de dolari. Banii merg la femei care își refac viața.

Influencerița spune că primește multe mesaje de la admiratori, dar acum vrea să se iubească pe ea însăși. „Nu trebuie să-mi dau foc ca să-i țin altcuiva de cald”, a spus Jen.

Ea lucrează deja la a doua carte, inspirată de această perioadă. „Cartea întâi a fost despre naștere și cred că a doua va fi despre renaștere”, a dezvăluit ea.