Publicația Shukan Gendai citată de Clash Report susține că Sanae Takaichi a lipsit de la o videoconferință a grupului G7, desfășurată pe 2 octombrie, după ce a participat la o întâlnire în cadrul căreia s-a consumat alcool. În replică, reprezentanții guvernului afirmă că ora stabilită pentru discuție a fost modificată în repetate rânduri și că nu s-a servit alcool.

Citând parlamentari din cadrul Partidului Liberal Democrat (PLD), revista sugerează și o legătură între această absență și un acord franco-german privind vehiculele electrice, din care Japonia a fost exclusă. Un parlamentar cu experiență din cadrul PLD a declarat pentru revistă că explicația oferită de Takaichi, legată de probleme tehnice, a fost o „minciună evidentă”.

Revista notează că întâlnirea lui Takaichi cu vicepreședintele partidului, Taro Aso, și cu alți oficiali, desfășurată la reședința oficială, s-a încheiat înainte de ora 20:00, lăsând suficient timp pentru participarea la videoconferința programată pentru ora 21:30.

Ce susține Guvernul

Explicațiile au fost oferite de secretarul-șef al Cabinetului, Minoru Kihara. El a spus că ora videoconferinței a fost schimbată de mai multe ori și că „nu s-a servit absolut deloc alcool”. Franța, care deține președinția G7, a convocat videoconferința de 30 de minute cu un preaviz scurt. Oficialii au luat în calcul participarea, dar nu a mai fost timp pentru configurarea echipamentelor necesare, a adăugat el.

Kihara a mai spus că Takaichi nu a consumat alcool, tocmai pentru a fi pregătită în cazul în care ar fi trebuit să participe la discuții. Takaichi a declarat în fața Parlamentul Japoniei că cina respectivă „nu a avut nicio legătură” cu absența sa. În locul ei, la videoconferință a participat ministrul adjunct de Externe, Kazuya Endo.