Reprezentanții administrației locale din toată țara și responsabilii pentru reforma administrației locale au venit în comisia pentru administrație publică din Parlament pentru a discuta asupra propunerilor de comasări.

Dragoș Benea, coordonatorul grupului de lucru din PSD care se ocupă de reformă, a prezentat luni termenele până la care și-au propus responsabilii să termine schița comasărilor.

Inventarierea scenariilor

Responsabilii pentru reforma administrativă și-au propus ca, în primele 60 de zile, să inventarieze toate scenariile de comasări de comune posibile.

„Comunele și satele sunt cămașa cea mai apropiată de corp pentru cetățean, subiectul central al discuțiilor. În comune întâlnim cetățeanul cel mai greu încercat de poverile zilei. Gândim viitoarele comune depășind chiar si granițele actualelor județe”, a declarat Dragoș Benea.

Astfel, ei vor să ia în considerare, după mai multe criterii, cele mai viabile reorganizări din administrația locală. „Un desen al hărții care să le placă tuturor”, vrea Benea să obțină, în urma finalizării reformei administrative.

„Înainte de a tăia odată e bine sa măsurăm de 10 ori”, a mai declarat coordonatorul social-democrat.

Reforma pe hârtie, gata după 180 de zile

Dragoș Benea a mai dezvăluit, în cadrul comisiei din Parlament, că după primele 180 de zile va fi gata reforma administrativă, pe hârtie.

Vom vedea „prima formă a unui pachet normativ și măsurile tranzitorii”, a mai spus coordonatorul grupului de lucru din PSD.