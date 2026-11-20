Potrivit ministrului, comunitățile care vor decide să se unească ar urma să beneficieze de reducerea cu 50% a impozitelor pe locuințe și terenuri intravilane, timp de cinci ani, precum și de finanțări de minimum 4 milioane de lei pentru investiții locale. Decizia de comasare va necesita votul consiliilor locale și acordul cetățenilor exprimat prin referendum.

„Unim primării, nu desființăm localități”

Ministrul Dezvoltării a prezentat proiectul drept prima etapă a unei reforme mai ample a administrației publice locale, care ar urma să producă efecte începând din 2028.

„Astăzi am pus în transparență publică ordonanța de urgență prevind comasarea voluntară a unităților administrativ-teritoriale și măsurile de sprijină aferente. Este prima etapă a unui proces mai amplu de reformă, care are un obiectiv final foarte clar, să aducem administrația României din organizarea anului 1968 în realitatea anului 2028”, a declarat Alexandru Stoica.

Acesta a insistat că reorganizarea propusă nu presupune dispariția localităților și că participarea comunităților va fi voluntară.

„Unim primării, nu desfințăm localității. Aceasta este o reformă pentru cetățeani și o reformă care se face împreună cu oamenii. În perioada următoare îmi propun să merg în cât mai multe comunități și să le explic românilor care sunt oportunitățile acestei reforme”, a afirmat ministrul.

Potrivit acestuia, proiectul va putea fi amendat în perioada de consultare publică, iar autoritățile locale și cetățenii sunt invitați să transmită propuneri în termen de zece zile.

Impozite reduse cu 50% timp de cinci ani

Una dintre principalele facilități prevăzute de proiect este reducerea la jumătate a impozitelor pentru case și terenuri intravilane în comunitățile care aleg comasarea voluntară.

„Așadar și vreau să punctez foarte pe scurt ce câștigă concret oamenii care aleg să se unească: impozite pe casă și teren intravilan reduse la jumătate, timp de 5 ani. Și vă dau un exemplu”, a declarat Stoica.

Ministrul a explicat și impactul concret pe care l-ar avea această măsură asupra contribuabililor.

„Dacă astăzi un român plătește 100 de lei, după unire va plăti 50 de lei. Se vor acorda cel puțin 4 milioane de lei investiții pentru fiecare localitate care se unește voluntar prin programul Start Reformă Administrativă dintr-un buget total de 4 miliarde de lei. Aici vorbim de proiecte de dezvoltare locală, apă, canalizare, drumuri, dispensare, școli sau grădinițe.”

Potrivit ministrului, prioritate la finanțare ar urma să aibă comunele care, în urma comasării, ating un prag de minimum 2.500 de locuitori.

Noile structuri administrative ar urma să beneficieze și de un acces mai bun la fondurile europene și la programele destinate dezvoltării locale.

Localitățile își vor păstra numele, iar primăriile vor avea puncte de lucru

Ministrul Dezvoltării a încercat să clarifice mai multe aspecte care ar putea genera îngrijorări în rândul populației, inclusiv posibilitatea dispariției unor localități sau dificultățile de acces la serviciile administrative.

„Nu se șterg localități de pe hartă. De exemplu, comuna Mihăileni rămâne tot Mihăileni, doar că ar putea fi sat în cadrul altei localități. Nu se pierde absolut nimic, nici istoria, nici identitatea, nici tradițiile, rămâne totul ca și până acum”, a declarat Alexandru Stoica.

El a precizat că, în fostele comune, ar urma să funcționeze în continuare puncte de lucru pentru cetățeni.

„Nu închidem primăriile pentru cetățeni. În fiecare fostă comună va rămâne un punct de lucru unde oamenii își vor putea rezolva problemele administrative. Nu îi punem pe oameni pe drumuri pentru o adeverință sau un document.”

Buletinele și permisele vor rămâne valabile. Angajații, protejați cel puțin un an

Un alt aspect abordat de ministru privește documentele personale ale cetățenilor și situația angajaților din administrația locală.

Potrivit acestuia, comasarea nu ar impune schimbarea imediată a actelor de identitate sau a altor documente oficiale.

„Nu punem oamenii să-și schimbe actele. Buletinele, permisele și certificatele rămân valabile. Noua denumire administativă va fi actualizată la momentul reînnoirii documentelor”, a declarat ministrul.

Acesta a dat asigurări că proiectele de investiții aflate în desfășurare vor continua și după reorganizare.

„Nu blocăm proiectele aflate în derulare. Investițiile, autorizațiile și proiectele europene continuă. Și nu facem această reformă sacrificând angajații din administrație.”

În ceea ce privește personalul administrațiilor locale, ministrul a anunțat o perioadă de protecție a posturilor ocupate.

„Posturile ocupate sunt protejate timp de cel puțin un an de zile, iar oamenii își continuă activitatea în noua structură. Calendarul acestei reforme este simplu. 2027 este anul în care comunitățile pot decide, iar cele care finalizează procedura vor putea funcționa pe noua administrație începând cu 2028.”

Comasarea va fi decisă prin vot și referendum

Alexandru Stoica a subliniat că reorganizarea nu va putea fi impusă comunităților și că decizia finală le va aparține cetățenilor și reprezentanților aleși la nivel local.

„Decizia le aparține în totalitate. Nimic nu se întâmplă fără votul consiliilor locale și fără acordul comunităților exprimat prin referendum”, a afirmat ministrul.

Potrivit calendarului prezentat, anul 2027 ar urma să fie dedicat deciziilor privind comasarea voluntară, iar unitățile administrativ-teritoriale care finalizează procedurile ar putea funcționa în noua formulă începând din 2028.

Ministrul a susținut că scopul reformei nu este reducerea numărului de localități ca obiectiv în sine, ci creșterea capacității administrative și a resurselor disponibile pentru dezvoltare.

„În încheiere vreau să subliniez un lucru. Obiectivul meu, ca ministru al Dezvoltării, nu este să raportez la finalul acestui proces mai puține localități. Nu vrem să luăm nimic de la oameni. Vrem să le oferim mai multe oportunități, mai mulți bani pentru dezvoltare, taxe mai mici și servicii mai bune.”

Proiectul se află în etapa de transparență decizională, astfel că facilitățile fiscale, finanțările și celelalte măsuri anunțate nu sunt încă în vigoare.