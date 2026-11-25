Târgul de Crăciun din Craiova a obținut 542.821 de voturi, un rezultat fără precedent, în cadrul unei competiții care a adunat 1.897.783 de voturi din 176 de țări, în doar opt zile. Votarea s-a desfășurat în perioada 18 – 25 noiembrie 2026.

Potrivit European Best Destinations, Craiova a stabilit un record absolut în cei 18 ani de existență ai competițiilor organizate de platformă. Numărul voturilor obținute depășește inclusiv totalul acumulat de Strasbourg în cele trei ediții în care orașul francez a câștigat competiția.

Performanța Craiovei este cu atât mai importantă cu cât numărul voturilor a crescut constant în ultimii ani. Dacă în 2021 târgul a primit 17.904 voturi, în 2022 a obținut 41.884, în 2023 – 60.404, în 2024 – 91.024, iar în 2025 – 142.687. În ediția din 2026, numărul a ajuns la 542.821, de aproape patru ori mai mare decât recordul anterior.

Riga și Sofia completează podiumul

În clasamentul final al competiției, Craiova ocupă primul loc, cu 542.821 de voturi, fiind urmată de:

– Riga, Letonia – 223.710 voturi;

– Sofia, Bulgaria – 223.100 voturi;

– Lisabona, Portugalia – 222.447 voturi;

– Asti, Govone / San Damiano d’Asti, Italia – 211.684 voturi.

În competiție au mai participat destinații europene cunoscute, precum Dresda, Bruxelles, Madrid, Monaco, Trier și Bruges.

De unde au venit voturile pentru Craiova

Târgul de Crăciun din Craiova a atras un interes internațional important. Cele mai multe voturi au venit din Marea Britanie (13,9%), Statele Unite ale Americii (12,8%), România (8,6%), Germania (7,9%), Franța (7,1%) și Spania (6,7%).

Alte voturi au provenit din Italia (5,9%), Portugalia (4,8%), Bulgaria (3,6%) și Olanda (3,2%). Restul de 25,5% au fost înregistrate din alte țări.

Competiția a generat și sute de mii de distribuiri pe rețelele sociale, contribuind la promovarea internațională a orașului și a târgului său de Crăciun.

În urma câștigării titlului, hotelierii, agențiile de turism și celelalte companii sau instituții din domeniul turismului din Craiova pot utiliza oficial logo-ul „European Best Christmas Market – Craiova 2026–2027” în materialele de promovare, pe site-uri și în imaginile publicate sau distribuite.

Felicitări pentru primarul Craiovei, din partea soțului

„Felicitări, Craiova! Felicitări, iubita mea!”, este mesajul lui Claudiu Manda pentru soția sa, primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu.

„Pentru al doilea an consecutiv, Craiova primește titlul de „Cel mai frumos târg de Crăciun din Europa”, cu un număr record de 542.821 de voturi.

O recunoaștere a frumuseții și a autenticității acestui târg, care aduce oamenii împreună pentru a împărtăși bucuria sărbătorilor de iarnă. O performanță care confirmă că, prin viziune și implicare, Craiova este un reper în Europa și un motiv de mândrie pentru România. Mulțumiri tuturor celor care, prin votul lor, au adus din nou Craiova și România pe primul loc!”, a scris Manda Pe Facebook.