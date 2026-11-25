Analiza a luat în calcul unele dintre cele mai cunoscute târguri de Crăciun din lume. Clasamentul a fost realizat pe baza mai multor criterii, printre care numărul căutărilor pe Google, postările de pe rețelele sociale, prețurile hotelurilor și taxele de intrare.

Christkindlesmarkt din Nürnberg se remarcă prin faptul că accesul este gratuit, iar vizitatorii pot descoperi preparate tradiționale, dulciuri, decorațiuni de Crăciun și produse realizate de meșteșugari locali.

Târgul de Crăciun din Nürnberg, cunoscut pentru preparatele tradiționale germane

Căsuțele din lemn, decorate cu luminițe și acoperișuri în dungi, creează atmosfera specifică unui târg tradițional de Crăciun. Vizitatorii pot găsi aici atât produse culinare, cât și obiecte artizanale și decorațiuni de sezon, scrie Express.

Printre preparatele care nu trebuie ratate se numără bratwurst, cârnații germani condimentați, și glühwein, vinul fiert îndulcit și aromatizat cu mirodenii, servit cald.

O altă atracție specifică târgului este Zwetschgenmännle, o figurină decorativă tradițională realizată din prune uscate. Aceste obiecte sunt considerate unele dintre simbolurile Christkindlesmarkt și reprezintă o variantă aparte de suvenir pentru turiști.

Târgul de Crăciun din Nürnberg are și o zonă specială pentru copii

Evenimentul este potrivit și pentru familiile care călătoresc împreună cu cei mici. Unul dintre personajele centrale ale târgului este Christkind, simbolul după care a fost numit evenimentul.

La fiecare doi ani, publicul alege o tânără care interpretează acest personaj. Rolul său este de a deschide oficial târgul și de a participa la mai multe evenimente organizate pe parcursul perioadei Adventului.

Christkind este reprezentat ca o prințesă din povești, purtând o rochie aurie, o coroană și având părul blond, ondulat.

Copiii pot vizita și Kinderweihnacht, târgul de Crăciun dedicat celor mici, aflat la câteva minute de mers spre est față de Christkindlesmarkt. Aici sunt organizate ateliere de creație și există mai multe atracții și carusele adaptate copiilor.

Când poate fi vizitat târgul de Crăciun din Nürnberg

Christkindlesmarkt este organizat în perioada 27 noiembrie – 24 decembrie, în piața Hauptmarkt din centrul orașului Nürnberg.