Două persoane familiarizate cu planurile administrației americane, citate de AP, au declarat că Biroul Reprezentantului pentru Comerț al SUA (USTR) urmează să publice rezultatele unei investigații desfășurate timp de mai multe luni. Ancheta vizează subvențiile industriale acordate de cele 16 economii și efectele acestora asupra companiilor americane. Sursele au avertizat că momentul anunțului ar putea fi modificat. Casa Albă și USTR nu au răspuns solicitărilor de comentarii transmise de presă.

Washingtonul acuză supraproducția industrială și concurența neloială

Administrația Trump susține că subvențiile acordate producătorilor din alte țări au dus la creșterea excesivă a producției industriale. Mărfurile rezultate ajung pe piața americană la prețuri reduse, afectând competitivitatea companiilor locale, potrivit argumentelor Washingtonului. Investigațiile au fost inițiate în baza Secțiunii 301 din Legea comerțului din 1974, care permite autorităților americane să introducă tarife ca răspuns la anumite practici comerciale considerate discriminatorii sau dăunătoare intereselor SUA.

The US is set to announce as soon as Tuesday plans to raise tariffs on goods from China, the European Union and more than a dozen other economies, according to people familiar with the matter. Alicia Diaz reports https://t.co/8T8i4cP4it https://t.co/NDC6gngQky — Bloomberg (@business) November 24, 2026

Deocamdată, nivelul noilor taxe nu este cunoscut. Acestea ar urma însă să se adauge tarifelor de 10% până la 12,5% impuse în luna iulie asupra importurilor din 60 de parteneri comerciali. La momentul respectiv, Washingtonul a justificat măsurile prin aplicarea insuficientă a interdicțiilor privind produsele realizate prin muncă forțată.

Trump reconstruiește politica tarifară după decizia Curții Supreme

Noile măsuri fac parte din încercarea administrației americane de a înlocui taxele vamale generalizate anunțate în aprilie 2025. Acestea au fost invalidate de Curtea Supremă a Statelor Unite în februarie 2026, obligând Casa Albă să identifice alte instrumente juridice pentru menținerea politicii comerciale.

Tarifele introduse în iulie au reprezentat prima etapă a acestei strategii, iar investigațiile privind subvențiile industriale ar putea oferi baza juridică pentru un nou set de restricții. Planurile vin și după alegerile parlamentare americane din noiembrie, în care Partidul Republican a înregistrat pierderi importante. Nemulțumirile legate de costul vieții și inflație au influențat rezultatul scrutinului. Cu toate acestea, administrația Trump continuă să susțină folosirea taxelor vamale pentru protejarea producătorilor americani.

China, în centrul tensiunilor comerciale, în ciuda întâlnirilor Trump-Xi

Anunțul așteptat vine la numai câteva zile după vizita lui Donald Trump la Shenzhen, unde s-a întâlnit cu președintele chinez Xi Jinping. A fost a treia întrevedere directă dintre cei doi lideri în acest an, pe fondul încercărilor de stabilizare a relațiilor economice. Totuși, deficitul comercial al Statelor Unite în relația cu Beijingul continuă să provoace tensiuni.

Industriile chineze ale automobilelor, panourilor solare, oțelului și cimentului sunt vizate de preocupările privind capacitatea excesivă de producție. Pe fondul cererii interne slabe, companiile chineze au crescut exporturile către piețele externe. Excedentul comercial al Chinei a atins anul trecut un nivel record, apropiat de 1.200 de miliarde de dolari. Xi Jinping este așteptat luna viitoare în Florida, la summitul G20 găzduit de Trump.