Potrivit agenției oficiale de presă Xinhua, suspectul, identificat doar după numele de familie Shu, a revenit în China pe 5 noiembrie, în urma unei proceduri de extrădare aprobate de autoritățile ruse.
Potrivit Ministerului chinez al Securității Publice, Shu nu avea autorizațiile necesare și nici aprobările autorităților de reglementare financiară pentru a atrage depozite de la populație. Acesta este acuzat că ar fi promovat produse de administrare a averii care nu existau în realitate și ar fi promis investitorilor câștiguri anuale ridicate pentru a-i convinge să își încredințeze banii,titrează Reuters.
Autoritățile chineze nu au oferit detalii despre numărul persoanelor afectate sau despre modul în care au fost folosite sumele atrase.
Potrivit Ministerului chinez al Securității Publice, autoritățile din China au solicitat extrădarea lui Shu după ce acesta a fost reținut de poliția rusă în noiembrie 2025.
Arestarea sa fusese aprobată în februarie 2025, în urma unei anchete desfășurate de poliție în provincia Zhejiang, din estul Chinei. Ulterior, Rusia a aprobat cererea de extrădare în septembrie, iar suspectul a fost predat autorităților chineze.
Cazul reprezintă un exemplu de cooperare judiciară între cele două state în ceea ce privește identificarea și aducerea în fața justiției a persoanelor suspectate de infracțiuni economice care fug în străinătate.
Un oficial al Ministerului chinez al Securității Publice a declarat că extrădarea demonstrează hotărârea Chinei și Rusiei de a combate criminalitatea prin acțiuni comune.
Repatrierea suspectului are loc într-un context în care Beijingul și Moscova au discutat despre aprofundarea cooperării bilaterale.
Săptămâna trecută, președintele chinez Xi Jinping a cerut consolidarea colaborării cu Rusia în mai multe domenii, în cadrul unei întâlniri cu liderul rus Vladimir Putin, desfășurată în orașul Shenzhen, din sudul Chinei.
Ministerul chinez al Securității Publice a transmis că Beijingul va continua eforturile pentru dezvoltarea cooperării internaționale, în special în ceea ce privește identificarea și aducerea în fața justiției a persoanelor urmărite care se află în afara granițelor țării.