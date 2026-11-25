Potrivit agenției oficiale de presă Xinhua, suspectul, identificat doar după numele de familie Shu, a revenit în China pe 5 noiembrie, în urma unei proceduri de extrădare aprobate de autoritățile ruse.

Potrivit Ministerului chinez al Securității Publice, Shu nu avea autorizațiile necesare și nici aprobările autorităților de reglementare financiară pentru a atrage depozite de la populație. Acesta este acuzat că ar fi promovat produse de administrare a averii care nu existau în realitate și ar fi promis investitorilor câștiguri anuale ridicate pentru a-i convinge să își încredințeze banii,titrează Reuters.

Autoritățile chineze nu au oferit detalii despre numărul persoanelor afectate sau despre modul în care au fost folosite sumele atrase.

Extrădarea în China a fost aprobată de Rusia în septembrie

Potrivit Ministerului chinez al Securității Publice, autoritățile din China au solicitat extrădarea lui Shu după ce acesta a fost reținut de poliția rusă în noiembrie 2025.

Arestarea sa fusese aprobată în februarie 2025, în urma unei anchete desfășurate de poliție în provincia Zhejiang, din estul Chinei. Ulterior, Rusia a aprobat cererea de extrădare în septembrie, iar suspectul a fost predat autorităților chineze.

Cazul reprezintă un exemplu de cooperare judiciară între cele două state în ceea ce privește identificarea și aducerea în fața justiției a persoanelor suspectate de infracțiuni economice care fug în străinătate.

Un oficial al Ministerului chinez al Securității Publice a declarat că extrădarea demonstrează hotărârea Chinei și Rusiei de a combate criminalitatea prin acțiuni comune.

China și Rusia își consolidează cooperarea în combaterea criminalității

Repatrierea suspectului are loc într-un context în care Beijingul și Moscova au discutat despre aprofundarea cooperării bilaterale.

Săptămâna trecută, președintele chinez Xi Jinping a cerut consolidarea colaborării cu Rusia în mai multe domenii, în cadrul unei întâlniri cu liderul rus Vladimir Putin, desfășurată în orașul Shenzhen, din sudul Chinei.

Ministerul chinez al Securității Publice a transmis că Beijingul va continua eforturile pentru dezvoltarea cooperării internaționale, în special în ceea ce privește identificarea și aducerea în fața justiției a persoanelor urmărite care se află în afara granițelor țării.