Procurorul general Ernestina Godoy a declarat luni reporterilor că autoritățile mexicane „îl vor judeca în această țară”.

Meza Flores, unul dintre cei mai căutați 10 fugari ai FBI, a fost capturat vineri, după o luptă de mai multe ore între forțele mexicane și atacatori ai cartelului, într-un complex din Guasave, în statul Sinaloa, în nord-vestul țării. El a fost transportat cu avionul la Mexico City a doua zi, notează Al Jazeera.

Acesta se confruntă cu acuzații locale pentru infracțiuni legate de arme și posesie de metamfetamină cu intenția de a o vinde.

Luni, ministrul Securității, Omar Garcia Harfuch, a declarat că Washingtonul a solicitat extrădarea lui Meza Flores după capturarea acestuia în statul Sinaloa, din nordul țării.

Președinta Claudia Sheinbaum a declarat că autoritățile americane au oferit sprijin de informații, dar nu au participat direct la fața locului.

Autoritățile au adăugat că dronele de supraveghere americane au fost autorizate să ajute la urmărirea lui Meza Flores înainte de raid, în ciuda sensibilităților legate de operațiunile antidrog ale SUA din țară din ultimele luni.

Patru soldați mexicani și 16 presupuși membri ai cartelului au fost uciși în operațiunea care a avut loc peste noapte, potrivit Secretariatului Apărării Naționale mexican.

Meza Flores este acuzat de autoritățile americane că a condus o importantă rețea de trafic care a transportat heroină, cocaină, metamfetamină, marijuana și fentanil peste graniță, potrivit sursei citate.

Departamentul de Justiție al SUA a declarat că acesta se confruntă cu șase acuzații în Statele Unite, inclusiv conducerea unei activități criminale continue, narcoterorism, conspirație pentru spălare de bani și infracțiuni legate de arme.