Gold Wall Press, o editură asociată cu administrația națională pentru protecția secretelor de stat din China, a transmis că persoana condamnată se numea Ma. Aceasta a fost abordată și recrutată de un serviciu de informații străin anonim în timp ce lucra în străinătate.

Potrivit The Guardian, instanțele chineze nu publică de obicei informații despre cazurile de securitate ale statului.

China promovează avertismente despre spionaj

Cu toate acestea, în ultimii ani, ministerul securității statului și Gold Wall Press au mediatizat din ce în ce mai mult arestările. De asemenea, au folosit rețelele de socializare, filmele și benzile desenate pentru a promova avertismente despre spionaj.

Ma a semnat un acord de cooperare care conține clauze privind „confidențialitatea” și „loialitatea” și a primit plăți lunare fixe. În total, se arată în comunicat, a furnizat 35 de informații clasificate drept secrete naționale și a primit plăți în valoare de peste 1 milion de yuani (150.000 de dolari).

Un agent de informații identificat drept Kailin „aranja frecvent întâlniri cu Ma, sperând să interacționeze mai mult cu el”, invocând interesul de a învăța chineza, se arată în comunicat. Kailin l-a prezentat ulterior unui coleg care a amenințat că va raporta autorităților chineze dezvăluirile sale anterioare, dacă refuză să coopereze.

Trimitea informațiile în străinătate noaptea

După ce s-a întors în China, Ma a continuat să adune informații pentru agenția străină, care i-a furnizat un laptop, se arată în comunicat. Ma și-a folosit poziția pentru a colecta materiale din documente clasificate în timpul zilei și le-a transmis în străinătate noaptea, prin intermediul unui site web de spionaj.

Declarația nu a identificat țările implicate și nici nu a precizat când sau unde a fost condamnat sau dacă a fost deja executat, potrivit sursei citate.