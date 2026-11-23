Contactele dintre Alice Huang și un reprezentant al Ministerului Securității Statului din China ar fi început în primăvara anului 2025 și ar fi continuat până în toamna lui 2026, potrivit Reuters, care citează ancheta publicată duminică de The NYT. În această perioadă, femeia avea o relație extraconjugală cu Jensen Huang, unul dintre cei mai influenți oameni din industria inteligenței artificiale. Noile informații provin de la persoane care cunosc conținutul unor rapoarte de informații americane. Nu este clar ce date ar fi transmis Alice Huang oficialului chinez sau dacă aceste contacte au implicat activități de spionaj.

Legătura cu o companie investigată pentru traficul de cipuri Nvidia

Alice Huang a condus anterior Megaspeed International, o companie din Singapore care s-a numărat printre clienții importanți ai Nvidia. Firma a generat, la un moment dat, vânzări de cipuri în valoare de miliarde de dolari pentru producătorul american. Din 2024, autoritățile americane investighează Megaspeed, existând suspiciuni că societatea ar fi introdus ilegal în China cipuri avansate Nvidia, destinate dezvoltării sistemelor de inteligență artificială.

Gli Stati Uniti indagano su #Megaspeed e Alice #Huang; emerge una nuova figura nel caso dei chip #Nvidia. Secondo quanto riportato sabato dal Wall Street Journal, un collaboratore della Huang, il cittadino cinese Li Ming, era “profondamente coinvolto” nelle attività di Megaspeed e partecipava alle decisioni più importanti. “È in corso un’indagine sulla sua azienda Megaspeed e su Alice Huang”, ha dichiarato il Direttore dell’Intelligence Nazionale, Jay Clayton, aggiungendo: “I chip Nvidia sono il vero gioiello. Rappresentano l’eccellenza assoluta, ciò che tutti desiderano; è per questo che ci stiamo concentrando su questo aspetto”. Nel frattempo, il Segretario al Tesoro Usa Scott Bessent ha affermato che l’amministrazione sta chiedendo chiarimenti a Nvidia in merito alla vendita dei suoi chip alla Cina: https://t.co/7jdNNOjacn — Class CNBC (@classcnbc) November 23, 2026

Exporturile unor asemenea procesoare sunt supuse restricțiilor impuse de Washington, care încearcă să limiteze accesul Chinei la tehnologiile americane de ultimă generație. Scandalul a izbucnit la sfârșitul lunii octombrie, după primele dezvăluiri privind relația dintre Alice Huang și directorul Nvidia. Două săptămâni mai târziu, Jensen Huang a demisionat, iar acțiunile companiei au înregistrat scăderi puternice.

Washingtonul nu confirmă acuzațiile de spionaj

În ciuda noilor dezvăluiri, oficialii americani evită să declare că Alice Huang ar fi lucrat pentru serviciile secrete chineze. Procurorul general al SUA, Todd Blanche, a precizat în noiembrie că Departamentul Justiției nu a ajuns la o concluzie privind presupusele activități de spionaj. Aceeași poziție a fost exprimată duminică de directorul Serviciilor Naționale de Informații, Jay Clayton, într-un interviu pentru CNN.

„Este o chestiune aflată în curs de investigare, atât în privința doamnei Huang, cât și a companiei sale, sub mai multe aspecte”, a declarat Clayton. Un purtător de cuvânt al lui Jensen Huang a refuzat să comenteze noile informații. Reuters nu a reușit să obțină un punct de vedere de la Alice Huang, iar Nvidia și Ambasada Chinei la Washington nu au răspuns imediat solicitărilor agenției.

Cazul a ajuns și în Congresul american, unde parlamentari republicani și democrați cer o analiză mai strictă a controalelor asupra exporturilor de cipuri către China. Senatorul republican John Kennedy a declarat că relația extraconjugală în sine prezintă un interes redus pentru anchetă. „Sper că s-a distrat. A fost cel mai scump sex de la Elena din Troia încoace”, a comentat el duminică, la NBC.