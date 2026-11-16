Compania Megaspeed, aflată în centrul scandalului Nvidia, transmite că Alice Huang nu mai deține nicio funcție din 2025

„Megaspeed nu comentează cu privire la afacerile personale și private ale doamnei Huang”, se arată în cadrul comunicatului transmis de companie.

Firma a respins, de asemenea, știrile din presă despre care spunea că ar conține afirmații despre operațiunile sale care „nu sunt susținute de dovezi verificabile”, potrivit Al Jazeera.

„Compania a angajat un consilier juridic extern pentru a efectua o investigație internă amănunțită”, se mai arată în comunicat.

Megaspeed este un important cumpărător de unități de procesare grafică (GPU) fabricate de Nvidia, utilizate pentru antrenarea și rularea modelelor de inteligență artificială. Compania se confruntă cu analize privind respectarea controalelor de export ale Statelor Unite, menite să împiedice cipurile de ultimă generație să intre în China.

Deși centrele de date din țările din Asia de Sud-Est, precum Singapore, Malaezia și Thailanda, pot importa legal cipuri Nvidia de ultimă generație, autoritățile americane suspectează de mult timp că regiunea este un focar de contrabandă ilicită în numele dezvoltatorilor chinezi de inteligență artificială.

Autoritățile americane o suspectează pe Huang de spionaj în favoarea Beijingului. Ministerul a precizat că Alice Huang, fosta directoare a Megaspeed, a fost anchetată pentru posibile infracțiuni, printre care achiziționarea de servere care au fost exportate prin Singapore către Malaezia, fără a intra pe piața din țara intermediară.

De asemenea, Singapore i-a interzis joi presupusei iubite a directorului demis Nvidia, Jensen Huang, să reintre pe teritoriul țării.