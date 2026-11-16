Prima pagină » Știrile zilei » Compania Megaspeed, aflată în centrul scandalului Nvidia, transmite că Alice Huang nu mai deține nicio funcție din 2025

Compania Megaspeed, aflată în centrul scandalului Nvidia, transmite că Alice Huang nu mai deține nicio funcție din 2025

Compania Megaspeed, care este partener comercial al Nvidia în regiunea Asia-Pacific, a transmis duminică faptul că Alice Huang și-a părăsit funcția de director pe 30 august 2025 și nu a mai deținut nicio funcție în cadrul firmei de atunci.
Compania Megaspeed, aflată în centrul scandalului Nvidia, transmite că Alice Huang nu mai deține nicio funcție din 2025
Sursa foto: X / @santoulang
Ioana Târziu
16 nov. 2026, 08:51, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

„Megaspeed nu comentează cu privire la afacerile personale și private ale doamnei Huang”, se arată în cadrul comunicatului transmis de companie.

Firma a respins, de asemenea, știrile din presă despre care spunea că ar conține afirmații despre operațiunile sale care „nu sunt susținute de dovezi verificabile”, potrivit Al Jazeera.

„Compania a angajat un consilier juridic extern pentru a efectua o investigație internă amănunțită”, se mai arată în comunicat.

Megaspeed este un important cumpărător de unități de procesare grafică (GPU) fabricate de Nvidia, utilizate pentru antrenarea și rularea modelelor de inteligență artificială. Compania se confruntă cu analize privind respectarea controalelor de export ale Statelor Unite, menite să împiedice cipurile de ultimă generație să intre în China.

Deși centrele de date din țările din Asia de Sud-Est, precum Singapore, Malaezia și Thailanda, pot importa legal cipuri Nvidia de ultimă generație, autoritățile americane suspectează de mult timp că regiunea este un focar de contrabandă ilicită în numele dezvoltatorilor chinezi de inteligență artificială.

Autoritățile americane o suspectează pe Huang de spionaj în favoarea Beijingului. Ministerul a precizat că Alice Huang, fosta directoare a Megaspeed, a fost anchetată pentru posibile infracțiuni, printre care achiziționarea de servere care au fost exportate prin Singapore către Malaezia, fără a intra pe piața din țara intermediară.

De asemenea, Singapore i-a interzis joi presupusei iubite a directorului demis Nvidia, Jensen Huang, să reintre pe teritoriul țării.

Recomandarea video

„Dacă mai are roți, dacă mai are oglinzi, dacă are cheia în contact” / Cel mai stupid spor găsit la STB
G4Media
Svitolina a ignorat-o pe Andreeva pe podiumul de la Turneul Campioanelor, apoi a venit rândul rusoaicei la microfon! Cuvintele adresate
GSP.ro
Romanticii incurabili de dincolo de gratii. Plicuri pline cu droguri, sub formă de scrisori de dragoste, ajung în penitenciare. De multe ori, gardienii spulberă romantismul și descoperă adevărate rețele
Gandul
Motivul real pentru care Ian și Mira au fost dați afară de la Insula Iubirii. Adevărul e cu totul altul
Cancan
FOTO. Roberta, noua ispită din liga lui Cristi Chivu! Blonda arată spectaculos
Prosport
Constelația de cumetrii din jurul lui Sorin Grindeanu. Afaceri cu bani publici, dosare penale și funcții bănoase în care sunt implicați rudele și prietenii liderului PSD
Libertatea
Ingredientul care imită zahărul, din batonul proteic de la Lidl. Mulți nu știu, dar e perfect pentru pacienții cu diabet sau care țin dietă
CSID
Mașina Zilei: Nu este SUV, dar are tot ce îi trebuie unei familii. Cât costă o Škoda Octavia Combi din 2021
Promotor