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Jensen Huang, de acord să depună mărturie în Congresul SUA, după demisia de la conducerea Nvidia

Jensen Huang, care a demisionat joi de la conducerea Nvidia în contextul unui scandal privind relații extraconjugale, a acceptat să depună mărturie în fața Congresului SUA, a afirmat un republican.
Jensen Huang, de acord să depună mărturie în Congresul SUA, după demisia de la conducerea Nvidia
Jensen Huang. Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Diana Nunuț
12 nov. 2026, 20:57, Știri externe
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Jensen Huang a acceptat să depună mărturie în fața Congresului american, după ce a demisionat de la conducerea Nvidia în contextul unui scandal privind relații extraconjugale și presupuse legături cu spionajul chinez.

Informația a fost dezvăluită de un reprezentant republican publicației Bloomberg. 

Se așteaptă ca Huang să depună mărturie sub jurământ înainte de sărbătoarea de Ziua Recunoștinței, la sfârșitul acestei luni. Se pare că mărturia va avea loc cu ușile închise, mai notează Bloomberg.

Jensen Huang a demisionat de la conducerea Nvidia

Jensen Huang, cofondatorul și directorul general al Nvidia, a demisionat joi, 12 noiembrie, cu efect imediat, după 33 de ani la conducerea companiei pe care a transformat-o într-un gigant evaluat la aproximativ 4.000 de miliarde de dolari. Plecarea sa vine în mijlocul unui scandal privind relații extraconjugale și suspiciuni de spionaj în favoarea Chinei.

Colette Kress, directoarea financiară a companiei, a fost numită CEO interimar și va conduce Nvidia până la desemnarea unui succesor permanent. Consiliul de Administrație a anunțat că va analiza atât candidați din interiorul companiei, cât și din exterior.

Demisia vine după mai multe zile de dezvăluiri privind viața personală a lui Huang și posibile implicații pentru securitatea națională a Statelor Unite.

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