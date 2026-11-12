Cine este Colette Kress, cea care va conduce interimar Nvidia? A fost numită CEO după demisia lui Jensen Huang

Colette Kress va prelua funcția de director general interimar în locul lui Jensen Huang, a anunțat joi compania.

Numirea sa la conducerea Nvidia survine după ce Jensen Huang a renunțat, joi, atât la funcția de director general, cât și la cea de președinte și la locul său în Consiliul de Administrație.

Plecarea sa vine în mijlocul unui scandal privind relații extraconjugale și suspiciuni de spionaj în favoarea Chinei.

Cine este Colette Kress

Colette Kress nu este un nume nou în Nvidia. S-a alăturat companiei în toamna anului 2013 în calitate de vicepreședinte executiv și a îndeplinit și funcția, tot de la acel moment, de director financiar.

Potrivit Reuters, înainte de a veni în compania Nvidia, Kress a ocupat timp de opt ani funcții în domeniul financiar la Texas Instruments.

În perioada 1997-2010, Colette Kress a lucrat la Microsoft, unde a devenit și director financiar al diviziei Server and Tools în 2006.

S-a mutat la Cisco în 2010, în calitate de vicepreședinte senior și director financiar al organizației Business Technology and Operations Finance.

Kress deține o diplomă de licență în finanțe de la Universitatea din Arizona, dar și un masterat în administrarea afacerilor de la Universitatea Southern Methodist.

Scandalul care a zguduit Nvidia

Joi, Jensen Huang, cofondatorul și directorul general al Nvidia, a demisionat, cu efect imediat, după 33 de ani la conducerea companiei pe care a transformat-o într-un gigant evaluat la aproximativ 4.000 de miliarde de dolari.

Demisia vine după mai multe zile de dezvăluiri privind viața personală a lui Huang și posibile implicații pentru securitatea națională a Statelor Unite.

În aceste condiții, Colette Kress va conduce interimar Nvidia până la desemnarea unui succesor permanent. Consiliul de Administrație a anunțat că va analiza atât candidați din interiorul companiei, cât și din exterior.