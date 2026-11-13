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Aventuri, o presupusă spioană chineză și o geacă de 960.000 de dolari. Căderea fondatorului Nvidia

Geaca de piele a lui Jensen Huang, ani la rând semnul distinctiv al fondatorului Nvidia, a ajuns ținta glumelor pe rețelele sociale și în presa americană. Ironiile au venit după dezvăluirile despre viața lui sentimentală, în urma cărora miliardarul a plecat de la conducerea companiei.
Aventuri, o presupusă spioană chineză și o geacă de 960.000 de dolari. Căderea fondatorului Nvidia
Andreea Tobias
13 nov. 2026, 10:50, Știrile zilei
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„Geaca de piele a lui Jensen Huang a mărturisit înaintea lui”, a scris site-ul american The Cut. Haina care îl făcuse inconfundabil pe miliardar a devenit, aproape peste noapte, simbolul unei presupuse crize a vârstei a doua.

Aventuri, o presupusă spioană și plecarea de la Nvidia

Potrivit dezvăluirilor din ultimele zile, Huang ar fi avut o relație cu Alice Huang, o parteneră de afaceri bănuită că ar fi spioană chineză, acuzație respinsă de Beijing. Ar fi avut relații și cu două angajate Nvidia. A plecat de la conducerea companiei a doua zi după primele știri despre o presupusă relație cu o angajată.

Înainte de plecare, Huang recunoscuse într-un mesaj către angajați relația cu femeia bănuită de spionaj și spusese că își asumă „întreaga responsabilitate”. Consiliul de administrație a anunțat apoi o anchetă independentă, conform Axios.

Acțiunile Nvidia au scăzut cu până la 8,8% după dezvăluire, iar la un moment dat compania a pierdut aproape 400 de miliarde de dolari din valoarea de piață.

Huang, 63 de ani, condusese compania timp de 33 de ani.

„A trădat comunitatea purtătorilor de geci de piele”

The Cut ironizează că gecile scumpe de motociclist s-ar potrivi mai bine „unui bărbat în plină criză a vârstei a doua, cu un profil pe Raya, aplicația de întâlniri exclusivistă, și un Harley-Davidson parcat în garaj”. Gluma a devenit și mai înțepătoare după ce The New York Times a reconstituit un prânz la Shanghai, în 2023, între Huang și Alice Huang, la un pahar de vin.

Și New York Times a comentat povestea, scriind că Huang ar fi „trădat comunitatea purtătorilor de geci de piele”. Ziarul se întreabă, ironic, ce transmite o geacă scumpă de motociclist purtată de un bărbat de vârstă mijlocie: în același timp „nu-mi pasă ce cred alții” și „vă place cum mă îmbrac?”.

Soția și fiica îi alegeau gecile

Huang a povestit în mai multe interviuri că multe dintre geci i le dăruiau soția și fiica și că nu-i plăcea să meargă la cumpărături. Poartă geci de piele de cel puțin 20 de ani, potrivit unei purtătoare de cuvânt citate de New York Times.

O geacă Tom Ford purtată și semnată de el s-a vândut la o licitație caritabilă Sotheby’s cu 960.000 de dolari, mult peste estimarea de 40.000–60.000 de dolari. Huang o purtase la o prezentare din Taipei, pe 18 octombrie 2023, iar banii au mers la fundația Edge Institute.

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