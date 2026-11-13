Aventuri, o presupusă spioană chineză și o geacă de 960.000 de dolari. Căderea fondatorului Nvidia

„Geaca de piele a lui Jensen Huang a mărturisit înaintea lui”, a scris site-ul american The Cut. Haina care îl făcuse inconfundabil pe miliardar a devenit, aproape peste noapte, simbolul unei presupuse crize a vârstei a doua.
Potrivit dezvăluirilor din ultimele zile, Huang ar fi avut o relație cu Alice Huang, o parteneră de afaceri bănuită că ar fi spioană chineză, acuzație respinsă de Beijing. Ar fi avut relații și cu două angajate Nvidia. A plecat de la conducerea companiei a doua zi după primele știri despre o presupusă relație cu o angajată.
Înainte de plecare, Huang recunoscuse într-un mesaj către angajați relația cu femeia bănuită de spionaj și spusese că își asumă „întreaga responsabilitate”. Consiliul de administrație a anunțat apoi o anchetă independentă, conform Axios.
Acțiunile Nvidia au scăzut cu până la 8,8% după dezvăluire, iar la un moment dat compania a pierdut aproape 400 de miliarde de dolari din valoarea de piață.
Huang, 63 de ani, condusese compania timp de 33 de ani.
The Cut ironizează că gecile scumpe de motociclist s-ar potrivi mai bine „unui bărbat în plină criză a vârstei a doua, cu un profil pe Raya, aplicația de întâlniri exclusivistă, și un Harley-Davidson parcat în garaj”. Gluma a devenit și mai înțepătoare după ce The New York Times a reconstituit un prânz la Shanghai, în 2023, între Huang și Alice Huang, la un pahar de vin.
Și New York Times a comentat povestea, scriind că Huang ar fi „trădat comunitatea purtătorilor de geci de piele”. Ziarul se întreabă, ironic, ce transmite o geacă scumpă de motociclist purtată de un bărbat de vârstă mijlocie: în același timp „nu-mi pasă ce cred alții” și „vă place cum mă îmbrac?”.
Huang a povestit în mai multe interviuri că multe dintre geci i le dăruiau soția și fiica și că nu-i plăcea să meargă la cumpărături. Poartă geci de piele de cel puțin 20 de ani, potrivit unei purtătoare de cuvânt citate de New York Times.
O geacă Tom Ford purtată și semnată de el s-a vândut la o licitație caritabilă Sotheby’s cu 960.000 de dolari, mult peste estimarea de 40.000–60.000 de dolari. Huang o purtase la o prezentare din Taipei, pe 18 octombrie 2023, iar banii au mers la fundația Edge Institute.