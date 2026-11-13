Paradox românesc. Presa italiană: România, țara UE unde casele s-au ieftinit cel mai mult față de venituri, dar chiriașii o duc cel mai greu

Raportul dintre prețul locuințelor din România și veniturile familiilor a scăzut cu 42,8% între 2015 și 2025, cea mai mare scădere din UE, potrivit datelor Eurostat analizate de Euronews. În 2025, casele erau sensibil mai ieftine față de venituri decât cu zece ani în urmă.

Ce înseamnă scăderea

Indicatorul compară evoluția prețurilor locuințelor cu evoluția venitului disponibil pe cap de locuitor. Când scade, casele devin mai ieftine raportat la venituri.

Mike Langen, economist la ABN AMRO, explică scăderea prin creșterea puternică a veniturilor din Bulgaria și România după aderarea la UE. Față de media sa pe termen lung, raportul României era în 2025 cu 53% mai mic.

Pe indicatorul standardizat al Eurostat, România a avut în 2025 cea mai mică valoare din UE, 47,01, urmată de Bulgaria și Finlanda.

Chiriașii, cei mai împovărați din UE

Ronan Lyons, profesor de economie la Trinity College din Dublin, atrage atenția asupra chiriașilor. În 2025, 56% dintre românii care plăteau chirie la prețul pieței trăiau în gospodării care dădeau peste 40% din venitul disponibil pe locuință, cea mai mare pondere din UE.

Valoarea aproape s-a dublat față de anul precedent, când era de 28,3%. Media UE a fost de 18,6%.

Chiriașii rămân totuși o minoritate. România are cea mai mare rată a proprietarilor din Europa, 94%.

Lyons subliniază că o scădere a raportului nu face automat o piață accesibilă.

Unde s-au scumpit cel mai mult casele

La nivelul UE, raportul a crescut cu 6,8% în zece ani, iar prețurile locuințelor au urcat cu 62% în deceniul încheiat în trimestrul al doilea din 2026. Cea mai mare creștere a raportului a avut-o Portugalia, cu 60,8%, urmată de Țările de Jos, cu 34,3%. Raportul a urcat cu peste 20% și în Ungaria, Cehia, Spania și Grecia.

În Portugalia, explică Langen, boomul turistic și programul „golden visa” au atras capital străin, care a împins prețurile în sus.

Italia, printre țările unde casele au devenit mai accesibile

În Italia, raportul a scăzut cu 11,9%. Scăderi mai mari au avut Finlanda (25,2%) și Bulgaria (16,2%), iar Cipru a coborât cu 12%.

În 2025, indicatorul standardizat al Italiei era de 86,9 puncte, față de o medie pe termen lung de 100, adică aproximativ 13,1% sub media perioadei 2000–2025.

Langen avertizează că anul de referință, 2015, a fost unul dintre cele mai ieftine momente din ultimii 20 de ani. Contează și costul creditelor: rata BCE la depozite este acum de 2,5%, față de minus 0,3% la sfârșitul lui 2015.