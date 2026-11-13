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Producția industrială a României a scăzut cu aproape 4% în primele nouă luni

Producția industrială a României a scăzut cu 3,7% în primele nouă luni din 2026, comparativ cu perioada similară a anului trecut, ca serie brută, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS).
Producția industrială a României a scăzut cu aproape 4% în primele nouă luni
Sursa: JUSTINEL STAVARU / MEDIAFAX FOTO
Cosmin Pirv
13 nov. 2026, 09:51, Economic
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În luna septembrie 2026, producţia industrială, serie brută, a crescut faţă de luna precedentă cu 13,7%, creștere susținută de industria prelucrătoare (18,9%). Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat și industria extractivă au scăzut cu 9,7%, respectiv cu 2,4%.

Producţia industrială, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, a fost mai mică faţă de luna precedentă cu 2,6%, ca urmare a scăderilor din cele trei sectoare industriale: producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (4,9%), industria extractivă (4,2%) și industria prelucrătoare (1,8%).

Faţă de luna septembrie 2025, producţia industrială, serie brută, a scăzut cu 6,1%. Au fost scăderi la industria prelucrătoare (7,2%) și producţia şi furnizărea de energie electrică şi
termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (3,4%). Industria extractivă a crescut cu 5,2%. Ca serie ajustată, producția industrială a fost mai mică faţă de luna corespunzătoare din anul precedent cu 6,2%.

În primele nouă luni ale anului, comparativ cu perioada 1 ianuarie-30 septembrie 2025, producţia industrială, serie brută, a scăzut cu 3,7%. Industria prelucrătoare a scăzut cu 4,7%, în timp ce producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat și industria extractivă au crescut cu 1,5%, respectiv cu 0,7%.

Ca serie ajustată, producţia industrială a fost mai mică, în primele trei trimestre, cu 3,9%, din cauza scăderii industriei prelucrătoare (5,1%). Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat și industria extractivă au crescut cu 1,1%, respectiv cu 0,5%.

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