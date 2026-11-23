Agențiile de informații occidentale cred că Rusia ar putea lansa în spațiu un satelit echipat cu arme nucleare înainte de sfârșitul anului 2026, potrivit publicației Tagesschau.

Se pare că satelitul, despre care se spune că se numește Sputnik-S, este depozitat în apropiere de Moscova de mai mulți ani și ar putea fi lansat chiar în luna decembrie.

Ce spun experții despre armele nucleare din spațiu

Anterior, experții armatei germane au avertizat că o explozie nucleară în spațiu ar putea dezactiva un număr mare de sateliți, perturbând sistemele GPS, comunicațiile, sistemele bancare și rețelele de alimentare cu energie.

Și serviciile de informații militare ale SUA au analizat scenariul și au concluzionat că există puține contramăsuri eficiente împotriva armelor nucleare care ajung pe orbita Pământului.

Rușii neagă informațiile despre satelit

Rusia a negat acuzațiile. Rușii au susținut că nu există un asemenea plan și că este vorba despre o campanie de propagandă.