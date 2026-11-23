Potrivit publicației americane, Trump a încercat inițial să ia legătura cu Kim prin intermediul canalelor de comunicare existente, însă nu a primit niciun răspuns.

Ulterior, liderul de la Casa Albă a decis să îi trimită o scrisoare, dar găsirea unei modalități de livrare s-a dovedit dificilă.

Oficialii americani ar fi pus la punct un plan prin care un grup de persoane să aștepte în fața sediului misiunii permanente a Coreei de Nord la Organizația Națiunilor Unite, din Manhattan. Când un diplomat nord-coreean a trecut prin zonă, acesta a fost abordat și a primit scrisoarea.

Diplomatul a returnat documentul

Potrivit surselor citate de The Wall Street Journal, diplomatul a returnat ulterior documentul, fără să îl deschidă, în timpul unei reuniuni a ONU, aruncându-l în fața unui reprezentant american.

Trump și Kim Jong Un s-au întâlnit de trei ori în timpul primului mandat al președintelui american, între 2018 și 2019.

Discuțiile au vizat în principal denuclearizarea Coreei de Nord, însă negocierile nu au produs un acord privind renunțarea Phenianului la arsenalul nuclear.

De atunci, capacitățile militare nord-coreene s-au extins considerabil

Potrivit evaluărilor citate de publicația americană, arsenalul nuclear al Phenianului ar fi crescut de la aproximativ 20-30 de focoase la circa 60.

În plus, Coreea de Nord deține rachete balistice intercontinentale cu combustibil solid, capabile să atingă teritoriul Statelor Unite.

Cea mai recentă încercare a lui Trump de a se întâlni cu liderul nord-coreean, în timpul vizitei sale în Asia din această săptămână, a eșuat, de asemenea.

Potrivit surselor citate de publicație, cele două părți au făcut demersuri de ultim moment pentru organizarea unei întrevederi, însă Kim Jong Un ar fi impus condiții pe care Washingtonul nu le-a putut accepta.

Alte propuneri

Administrația americană ar fi analizat inclusiv posibilitatea încheierii oficiale a Războiului din Coreea, conflict încheiat în 1953 printr-un armistițiu, nu printr-un tratat de pace.

Alte propuneri ar fi vizat deschiderea unor birouri de legătură între cele două țări și limitarea testelor nucleare și ale rachetelor, fără a cere în mod imediat dezarmarea nucleară completă a Phenianului.

Un oficial al administrației Trump a declarat însă că nu au existat încercări de organizare a unei întâlniri cu Kim Jong Un, potrivit The Wall Street Journal. Publicația nu a reușit să obțină un punct de vedere din partea misiunii nord-coreene la ONU.

27 de scrisori schimbate între 2018 și 2019

Interesul lui Trump pentru reluarea dialogului cu Phenianul vine într-un moment în care Coreea de Nord își consolidează arsenalul nuclear și își aprofundează cooperarea militară cu Rusia.

Potrivit evaluării anuale a serviciilor americane de informații, Phenianul a furnizat Moscovei trupe și rachete pentru susținerea războiului împotriva Ucrainei.

În primul său mandat, Trump a mizat pe diplomația personală în relația cu Kim Jong Un.

Cei doi lideri au schimbat cel puțin 27 de scrisori în perioada 2018-2019, iar președintele american a vorbit în repetate rânduri despre relația lor apropiată.