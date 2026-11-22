Meza-Flores conduce cartelul Los Mazatlecos, cu sediul în Sinaloa.

A fost arestat în zona Guasave, considerată inima agricolă a Mexicului.

Ministerul Apărării a precizat că forțele sale au fost atacate cu focuri de armă și explozibili încă de la începutul operațiunii și că oamenii înarmați au blocat drumuri în mai multe municipalități din apropiere.

Patru militari mexicani au fost uciși, alături de șapte persoane care ar fi încercat să împiedice arestarea, a declarat ministrul securității, Omar García Harfuch.

Operațiunea a fost executată „prin surprindere”

Imagini verificate de CNN arată elicoptere care trag asupra țintelor de la sol deasupra orașului Guasave.

Operațiunea a fost executată de „forțe militare de elită“, prin surprindere, a transmis ministerul pe X. Meza-Flores a fost dus la Mexico City.

Alți șapte presupuși membri ai grupării au fost arestați, printre ei numărul doi al organizației, Germán „N“, zis „Serafín“, și José „N“, presupusul operator financiar.

Haos la meciul de baseball

Vineri seara, spectatorii de pe stadionul Kuroda Park au părăsit în panică tribunele, după ce s-au auzit focuri de armă. Imaginile geolocalizate de CNN arată oameni care se cațără peste bariere, în timp ce un bebeluș plânge.

Jucătorii echipelor Venados de Mazatlán și Algodoneros de Guasave au fugit de pe teren în timpul partidei, iar comentatorii au anunțat suspendarea jocului din cauza unui „incident de securitate națională“.

Liga Mexicană a Pacificului a anulat sâmbătă restul meciurilor din weekend.

Un localnic a declarat pentru CNN, sub protecția anonimatului, că spitale private au fost ocupate de oameni înarmați, iar magazine și benzinării au fost incendiate.

„A trebuit să mă adăpostesc în magazine care și-au coborât obloanele cu mult înainte de ora închiderii“, a spus acesta. Imagini obținute de Reuters arată numeroase vehicule arse pe autostrăzile din Sinaloa.

Guvernul statului a cerut locuitorilor din Guasave să rămână în case și să evite drumurile.

Sâmbătă seara, Departamentul de Stat al SUA a cerut americanilor din regiune să fie atenți la posibile violențe.

Reacția Statelor Unite

Ambasadorul american în Mexic, Ronald Johnson, a spus că schimbul strategic de informații dintre cele două state a fost esențial pentru captură.

Procurorul general al SUA, Todd Blanche, a descris operațiunea drept rezultatul unui efort bilateral și a transmis condoleanțe familiilor soldaților uciși.

Agenția antidrog americană (DEA) a numit arestarea o „lovitură semnificativă“ pentru o organizație criminală violentă.

Un veteran al războaielor dintre carteluri

În 2013, Departamentul Trezoreriei al SUA a afirmat că gruparea condusă de Meza-Flores purta un „război violent pentru teritoriu“ cu Cartelul Sinaloa, pe atunci condus de Joaquín „El Chapo“ Guzmán, aflat acum într-o închisoare americană.

Potrivit think tank-ului InsightCrime, Meza-Flores activează în crima organizată din anii 1990, mai întâi pentru Cartelul Juárez, apoi pentru Organizația Beltrán Leyva.

Un rechizitoriu american din septembrie susține că ulterior a furnizat Cartelului Sinaloa personal, servicii, bunuri, droguri, arme, muniție și instrumente financiare.

Pe afișul FBI, pentru informații care duc la arestarea lui este oferită o recompensă de 5 milioane de dolari.

Autoritățile americane îl acuză de introducerea în SUA a unor cantități mari de heroină, metamfetamină, cocaină, fentanil și marijuana.

Noul rechizitoriu susține că a importat în 2022 circa 6.000 de livre de metamfetamină lângă Eagle Pass, Texas. Fusese inculpat anterior în 2012 și 2019.

Acuzațiile noi includ narcoterorism și conspirație pentru sprijinirea unei grupări teroriste.

SUA au desemnat Cartelul Sinaloa drept organizație teroristă la scurt timp după începutul celui de-al doilea mandat al lui Donald Trump.