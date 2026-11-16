A murit Miguel Ángel Félix Gallardo, traficantul care a pus bazele marilor carteluri mexicane și a inspirat serialul „Narcos: Mexico”

Fondatorul cartelului Guadalajara, supranumit „El Jefe de Jefes” („Șeful șefilor”), se afla în detenție din 1989 și suferea de numeroase afecțiuni cronice.

Decesul a fost confirmat de autoritățile de securitate din statul mexican Jalisco, potrivit publicațiilor Proceso și Excélsior, citate de Nacionale.

Félix Gallardo a murit într-un spital privat din Guadalajara, unde fusese transferat de urgență vineri, 13 noiembrie, din penitenciarul Puente Grande. Cauza decesului a fost insuficiența multiplă de organe, potrivit informațiilor medicale relatate de presa mexicană.

Probleme grave de sănătate după aproape patru decenii de detenție

În ultimii ani, starea de sănătate a fostului lider al cartelului Guadalajara se deteriorase considerabil.

Potrivit presei mexicane, acesta suferea de 22 de afecțiuni cronice, utiliza un scaun cu rotile, avea nevoie de oxigen și își pierduse vederea la un ochi, precum și aproape complet auzul.

Avocații săi solicitaseră în repetate rânduri executarea pedepsei în afara penitenciarului, invocând problemele medicale.

În 2022, un judecător aprobase transferul său în arest la domiciliu, însă decizia a fost contestată de procurorii federali, iar fostul traficant a rămas în închisoare.

Félix Gallardo executa două condamnări însumând 77 de ani de detenție, pentru infracțiuni legate de traficul de droguri, arme, corupție și implicarea în răpirea și uciderea unui agent american antidrog.

Omul care a pus bazele marilor carteluri din Mexic

Născut la 8 ianuarie 1946, în statul mexican Sinaloa, Miguel Ángel Félix Gallardo a lucrat inițial în poliția judiciară federală și ulterior ca agent de pază al unui guvernator regional.

În anii 1970 și 1980, a devenit una dintre figurile centrale ale traficului de droguri către Statele Unite, coordonând cartelul Guadalajara alături de Rafael Caro Quintero și Ernesto Fonseca Carrillo.

Organizația a construit o rețea extinsă de transport și distribuție a drogurilor, iar destrămarea sa a contribuit la apariția unor grupări care aveau să domine ulterior criminalitatea organizată mexicană.

Printre acestea se numără cartelurile Sinaloa, Tijuana și Juárez.

Asasinarea unui agent american i-a provocat căderea

Un moment decisiv în declinul lui Félix Gallardo a fost răpirea și uciderea, în 1985, a agentului american antidrog Enrique „Kiki” Camarena și a pilotului mexican Alfredo Zavala Avelar.

Crima a declanșat o reacție puternică a autorităților americane și a amplificat tensiunile dintre Washington și Ciudad de México.

Félix Gallardo a fost arestat în aprilie 1989, iar ulterior a primit o condamnare de 37 de ani în legătură cu acest caz.

Povestea sa a inspirat serialul „Narcos: Mexico”

Traficantul mexican a devenit cunoscut și publicului internațional prin serialul Narcos: Mexico, în care a fost interpretat de actorul Diego Luna.

Producția prezintă ascensiunea cartelului Guadalajara și conflictele cu autoritățile antidrog americane, combinând evenimente istorice cu elemente de ficțiune.

Moartea lui Félix Gallardo marchează dispariția uneia dintre figurile care au influențat decisiv structura traficului de droguri din Mexic în ultimele decenii ale secolului trecut.