Nervii sunt întinși la maxim la acordul asupra climei din Turcia.

Principala dispută – includerea în documentul final a unui angajament privind reducerea utilizării combustibililor fosili, precum petrolul, gazele naturale și cărbunele, potrivit BBC.

Uniunea Europeană și mai multe state insulare din Pacific se opun celei mai recente versiuni a proiectului de acord, pentru că aceasta nu conține nicio referire la reducerea cererii globale de combustibili fosili.

O altă dispută importantă vizează finanțarea măsurilor de adaptare la schimbările climatice.

Grupul statelor africane solicită angajamente financiare suplimentare pentru a putea face față efectelor încălzirii globale, însă Uniunea Europeană a transmis anterior că nu va susține această solicitare în forma propusă.

Disputa privind petrolul, gazele și cărbunele blochează acordul

Mai multe state, printre care Panama, Insulele Solomon, Coasta de Fildeș și țările Uniunii Europene, încearcă să readucă în documentul final angajamentul privind renunțarea treptată la combustibilii fosili.

Propunerea a fost eliminată după opoziția unor state producătoare de petrol, conduse de Arabia Saudită.

Ministrul Mediului din Panama, Juan Carlos Navarro, a criticat absența oricărei referiri la combustibilii fosili în proiectul de acord.

„Nu este acceptabil să avem o conferință COP sau o declarație finală care să nu menționeze nici măcar combustibilii fosili și pur și simplu nu vom accepta acest lucru”, a declarat oficialul.

Poziția sa a fost susținută de ministrul francez al Tranziției Ecologice, Monique Barbut. Aceasta a criticat și referirile din document la tehnologiile de captare, utilizare și stocare a carbonului.

Aceste soluții presupun captarea emisiilor de dioxid de carbon și stocarea lor în subteran, însă, în opinia oficialului francez, ele nu trebuie să devină un pretext pentru continuarea utilizării petrolului și gazelor.

Barbut a avertizat că lumea nu poate ignora riscul depășirii pragului de încălzire globală de 1,5 grade Celsius și să continue activitățile economice ca și cum nu s-ar întâmpla nimic.

Uniunea Europeană amenință că nu va accepta un acord fără măsuri climatice

Comisarul european pentru climă, Wopke Hoekstra, a transmis că Uniunea Europeană nu va susține un document care nu conține măsurile necesare pentru combaterea schimbărilor climatice.

„Dacă nu obținem ceea ce este necesar în privința acțiunilor climatice, atunci nu va exista niciun acord”, a declarat acesta sâmbătă.

În schimb, reprezentanta Regatului Unit la negocieri, secretarul pentru Energie Miatta Fahnbulleh, s-a arătat mai optimistă. Ea a afirmat că discuțiile rămân productive și că există încă posibilitatea unui compromis.

„Sunt negocieri dificile, dar discuțiile rămân productive și există un acord care poate fi încheiat. Regatul Unit depune eforturi pentru obținerea unui rezultat și va continua să lucreze în următoarele ore pentru a aduce țările la un numitor comun”, a declarat Fahnbulleh.

Negocierile riscă să se încheie fără niciun acord

Delegațiile care aveau programate zboruri spre casă duminică dimineață au început să-și reprogrameze plecările pentru luni, semn că un compromis nu este încă aproape.

Plecarea unor echipe de negociere ar putea crea o problemă suplimentară: reducerea numărului de state necesar pentru adoptarea unui acord.

În cadrul conferințelor ONU privind clima, deciziile trebuie adoptate prin consens.

Dacă statele nu ajung la o înțelegere, negocierile ar putea fi suspendate, iar summitul s-ar putea încheia fără un acord, cu reluarea discuțiilor anul viitor.

Un asemenea scenariu ar fi extrem de rar. De la începerea conferințelor climatice COP, în 1995, negocierile au mai fost suspendate fără un acord final o singură dată.