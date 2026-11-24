Una dintre arhive conținea 1,64 miliarde de documente referitoare în principal la cetățeni și companii din China, iar cealaltă includea aproximativ două miliarde de date de autentificare, care ar fi fost colectate cu ajutorul unor programe informatice folosite pentru furtul de informații.

Cele două baze de date nu aveau legătură una cu cealaltă și au fost descoperite independent de Greg Pollock, director de cercetare la compania de securitate cibernetică UpGuard, și Jeremiah Fowler, cercetător la Black Hills Information Security.

Informațiile puteau fi accesate fără parolă sau alte forme de autentificare, ceea ce însemna că oricine găsea serverele putea consulta datele stocate acolo. Nu se știe însă cât timp au fost disponibile și nici dacă au fost descărcate de persoane neautorizate.

Sute de milioane de date personale, într-o arhivă asociată Chinei

Prima bază de date a fost descoperită în octombrie de Greg Pollock și conținea aproximativ 1,64 miliarde de documente, ocupând un spațiu de stocare de circa 259 de gigabytes.

Potrivit analizei cercetătorului, majoritatea informațiilor păreau să provină din China continentală. Arhiva conținea cel puțin 840 de milioane de numere distincte de identificare națională, aproximativ 300 de milioane de numere de telefon, circa 11 milioane de înregistrări privind elevi și studenți și aproape opt milioane de înregistrări comerciale.

Printre informațiile referitoare la elevi se regăseau nume, numere de identificare, date despre școlile frecventate, clasele în care învățau, precum și informații despre părinți și aparținători. Analiza unor eșantioane a arătat că arhiva conținea inclusiv date despre copii și persoane decedate.

Cercetătorul a constatat că informațiile proveneau din mai multe surse și fuseseră reunite și organizate într-un singur loc. Structura bazei de date permitea corelarea unor informații precum numele, numărul de identificare și numărul de telefon al unei persoane, ceea ce putea facilita identificarea acesteia.

Greg Pollock nu a reușit să stabilească cine deținea serverul și nici să găsească o persoană de contact căreia să îi semnaleze problema. În timpul investigației, baza de date a devenit inaccesibilă, posibil în urma unui atac informatic de tip ransomware sau a unei alte acțiuni menite să distrugă informațiile. Potrivit cercetătorului, arhiva fusese actualizată până în săptămâna anterioară descoperirii.

Două miliarde de parole și date de autentificare, într-o a doua bază de date

A doua arhivă, descoperită de Jeremiah Fowler, conținea aproximativ două miliarde de date de autentificare și informații asociate conturilor online.

Printre acestea se aflau adrese de e-mail, nume de utilizator, parole, cookie-uri de autentificare, tokenuri de sesiune și informații despre dispozitivele folosite de proprietarii conturilor.

Potrivit analizei publicate marți, cercetătorul a identificat 8.471 de directoare care conțineau date de autentificare în format text simplu, fără criptare. Unele erau organizate în funcție de țară, printre acestea numărându-se Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, Franța și Germania.

În arhivă se găseau sute de milioane de conturi de e-mail, zeci de milioane de adrese asociate domeniilor guvernamentale, instituțiilor de învățământ și organizațiilor non-profit, peste 100 de milioane de conturi de pe rețelele de socializare și zeci de milioane de conturi de comerț electronic.

Datele ar fi fost colectate în mare parte cu ajutorul programelor de tip infostealer, care infectează dispozitivele și extrag informații precum parolele salvate în browsere, datele de conectare la aplicații și alte informații personale.

Cercetătorul a identificat și aproximativ 400.000 de fișiere care conțineau profiluri detaliate ale utilizatorilor. Acestea includeau date despre conturi, aplicații, browsere, sisteme de operare și alte fișiere stocate pe dispozitivele victimelor.

Jeremiah Fowler a descris această componentă drept cea mai îngrijorătoare parte a descoperirii, deoarece informațiile puteau oferi o imagine amplă asupra vieții digitale a unei persoane.

Cercetătorul nu a reușit să identifice proprietarul bazei de date. După ce a notificat compania care găzduia serverul, aceasta a eliminat accesul public la informații. Nu se știe însă cât timp au fost datele disponibile sau dacă au fost copiate de alte persoane.

Ce pot face utilizatorii pentru a-și proteja datele

Cercetătorii recomandă folosirea unor parole diferite pentru fiecare cont online, stocarea acestora într-un manager de parole și activarea autentificării în doi pași sau a altor metode de autentificare multifactorială.

De asemenea, utilizatorii sunt sfătuiți să își actualizeze sistemele de operare și aplicațiile și să evite instalarea programelor sau extensiilor din surse necunoscute.

Aceste măsuri nu garantează protecția împotriva tuturor atacurilor, dar reduc semnificativ riscul ca o parolă compromisă să permită accesul la mai multe conturi ale aceleiași persoane.

Cele două descoperiri ilustrează amploarea colectării și centralizării datelor furate, care pot ajunge în arhive accesibile public sau pot fi folosite ulterior în fraude informatice și atacuri asupra conturilor personale.