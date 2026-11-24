Noua cameră compactă oferă analiză video bazată pe inteligență artificială, imagini de înaltă calitate și securitate cibernetică avansată, inclusiv pentru proiectele din spitale și clinici.

ELKO Romania, distribuitor de produse, soluții IT și electronice de consum, prezintă noua cameră modulară i-PRO Remote Head Camera, concepută pentru a extinde utilizarea inteligenței artificiale la nivelul echipamentului (edge AI) în spații în care instalarea camerelor convenționale este dificilă din cauza dimensiunilor, a cerințelor estetice sau a condițiilor de montaj.

În spitale, clinici și alte unități medicale, soluția poate sprijini proiectele de securitate în zone precum recepțiile, punctele de acces și spațiile administrative sau tehnice. Formatul compact facilitează integrarea în infrastructura existentă, acolo unde spațiul disponibil și cerințele de amenajare impun soluții flexibile.

Dezvoltată pe platforma i-PRO S-Series, camera oferă funcționalitățile camerelor standard i-PRO, inclusiv analiză video avansată prin edge AI, securitate cibernetică și integrare în ecosistemul producătorului. Separarea modulului optic de unitatea de procesare permite instalarea discretă, inclusiv în spații înguste, terminale de plată (POS), bancomate, zone de recepție sau carcase de echipamente.

„Organizațiile din diverse industrii utilizează tot mai mult inteligența artificială pentru a îmbunătăți securitatea, eficiența operațională și procesul decizional. De la magazine și sucursale bancare până la instalații industriale și alte medii solicitante, clienții se confruntă adesea cu o provocare comună: implementarea tehnologiilor avansate în locații în care spațiul și condițiile de instalare le limitează opțiunile”, a declarat Gerard Figols, Chief Operating Officer (COO) al i-PRO. Potrivit acestuia, analiza la nivelul echipamentului, platforma deschisă și securitatea cibernetică integrată din proiectare transformă camerele în senzori inteligenți, care susțin decizii mai rapide și mai bine fundamentate.

Caracteristici tehnice și beneficii:

Design compact și discret – facilitează integrarea în spații cu posibilități limitate de montaj.

Imagini de înaltă calitate – gamă dinamică extinsă (WDR) de până la 144 dB și câmp vizual de până la 135°, utile în condiții dificile de iluminare, inclusiv în aplicații la distanță mică și în echipamente în care camera este integrată.

Securitate cibernetică bazată pe principiile Zero Trust – conformitate cu standardul FIPS 140-3, nivelul 3, pornire securizată (secure boot) și firmware semnat digital.

Integrare cu i-PRO Active Guard – funcții avansate de căutare și vizualizare, care sprijină desfășurarea mai rapidă a investigațiilor și analiza operațională.

Arhitectura modulară simplifică proiectarea sistemelor, oferind module optice pentru interior și exterior și configurații flexibile de montaj.

Soluții ELKO pentru securitatea unităților medicale

Pentru ELKO Romania, noua cameră i-PRO completează portofoliul de tehnologii care pot fi integrate în proiectele de modernizare a infrastructurii de securitate din sănătate. Alegerea și utilizarea sistemelor video trebuie adaptate destinației fiecărei zone, cu respectarea cerințelor privind protecția datelor și viața privată. Camera este destinată aplicațiilor de securitate video, nu monitorizării clinice sau diagnosticului.

„În domeniul sănătății, tehnologia are un rol esențial în crearea unui mediu sigur și eficient, având o contribuție evidentă în protecția pacienților și a personalului medical, controlul accesului și asigurarea continuității operaționale. La ELKO Romania, punem la dispoziția integratorilor de soluții tehnologii moderne și expertiza necesară pentru a le integra în infrastructuri fiabile, scalabile și adaptate cerințelor specifice fiecărei unități medicale.”, a declarat Lavinia Ioana, Manager Soluții, ELKO Romania.

Prin departamentul de Soluții, ELKO pune la dispoziția partenerilor un portofoliu care include supraveghere video și analiză inteligentă, sisteme de control al accesului, infrastructură IT, soluții de stocare și comunicații. Echipa ELKO oferă consultanță și suport tehnic pre- și post-vânzare, testarea produselor și a scenariilor de integrare, precum și instruire pentru parteneri.

Conform i-PRO, disponibilitatea noii camere Remote Head Camera va fi disponibilă de la începutul anului viitor. Pentru informații privind disponibilitatea locală, configurarea și integrarea soluției în proiecte, partenerii pot contacta echipa soluții ELKO Romania la [email protected]. Mai multe informații despre soluțiile ELKO la: www.elko.ro

Despre i-PRO

i-PRO Co., Ltd. este un producător de top la nivel mondial de camere cu procesare la nivelul echipamentului (edge computing), destinate aplicațiilor de securitate, siguranță și domeniului medical. Cu peste 60 de ani de experiență în dezvoltarea de echipamente fiabile și de înaltă calitate, compania promovează transformarea datelor video în aplicații practice. Produsele i-PRO sunt concepute pentru personalizare și integrare flexibilă, în funcție de cerințele fiecărei aplicații. Compania promovează utilizarea etică și responsabilă a inteligenței artificiale și securitatea cibernetică pentru protejarea integrității datelor, oferind partenerilor, clienților și utilizatorilor tehnologii inovatoare și sustenabile. i-PRO a aderat la United Nations Global Compact în 2023.

Despre ELKO Group și ELKO Romania

ELKO Group este unul dintre cei mai mari distribuitori de produse, soluții IT și electronice de consum din regiune, reprezentând peste 350 de producători. Cu o experiență de peste 30 de ani, compania oferă o gamă largă de produse și servicii către mai mult de 10.000 de retaileri, producători de calculatoare, integratori de sisteme și companii din diferite domenii, în 13 țări din Europa și Asia Centrală. Aflați mai multe informații pe www.elkogroup.com.

ELKO Romania face parte din Grupul ELKO și este specializată în distribuția unei game extinse de echipamente și soluții IT. Portofoliul său include PC-uri, componente hardware, electronice pentru uz casnic și de birou, telefoane mobile, software, infrastructură IT și soluții de stocare, soluții de securitate, echipamente industriale, sisteme de comunicații, precum și electronice de consum.

ELKO Romania comercializează aceste produse exclusiv prin intermediul partenerilor săi: reselleri, retaileri, magazine online și companii specializate în proiectarea, instalarea și distribuția de soluții IT, sisteme de comunicații și de supraveghere video. Această abordare permite ELKO Romania să acopere toate canalele de distribuție IT & Telecom și să ofere soluții complete și adaptate pentru diversele nevoi ale clienților săi. Mai multe informații la www.elko.ro.