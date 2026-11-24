Noul conector MCP pentru Security Center oferă organizațiilor o modalitate controlată de a utiliza asistenții AI preferați împreună cu Security Center și de a eficientiza administrarea curentă a sistemului.

Genetec Inc. („Genetec”), lider global în domeniul aplicațiilor software de securitate fizică pentru companii, a anunțat astăzi lansarea conectorului Security Center MCP (Model Context Protocol), un instrument care permite organizațiilor să conecteze asistenții AI preferați la Genetec™ Security Center. Bazat pe platforma Genetec, deschisă și unificată, conectorul MCP susține o gamă largă de activități de securitate fizică, de la implementarea și mentenanța sistemelor, ușilor și dispozitivelor până la monitorizare și operațiunile zilnice.

Conectorul MCP oferă o modalitate standardizată de conectare a asistenților AI, precum Microsoft Copilot, Claude de la Anthropic și ChatGPT de la OpenAI, la funcționalitățile Security Center. Administratorii controlează ce permisiuni și privilegii Security Center MCP sunt disponibile și dacă asistentul poate doar să vizualizeze informații sau să și execute acțiuni. Conectorul MCP reduce necesitatea unor integrări separate și permite organizațiilor să introducă treptat, într-un mod controlat și securizat, noi fluxuri de lucru asistate de AI.

„Noile tehnologii generează cea mai mare valoare atunci când consolidează sistemele pe care clienții se bazează deja”, a declarat Francis Lachance, Senior Director, Product în cadrul Genetec Inc. „Cu ajutorul conectorului MCP, organizațiile își pot conecta asistentul AI preferat la Security Center și îl pot integra în fluxurile de lucru din domeniul securității, beneficiind de caracterul deschis, flexibilitatea și controlul oferite de platforma Genetec.”

Implementări mai rapide, cu mai puține erori manuale

Concepută pentru organizații mari, această versiune inițială a conectorului MCP va include funcționalități axate pe implementare și configurare, ajutând administratorii și integratorii de sisteme să reducă sarcinile repetitive și să finalizeze proiectele mai eficient. Prin intermediul prompturilor, aceștia îi pot solicita unui asistent AI să aplice șabloane de configurare pentru sute de dispozitive, să valideze configurațiile locațiilor înainte de punerea în funcțiune, să verifice conectivitatea și starea dispozitivelor, să identifice echipamentele care necesită atenție și să standardizeze implementările în mai multe locații.

De exemplu, un administrator poate furniza unui asistent AI planul unui nou etaj și îi poate solicita să creeze o zonă nouă, inclusiv toate subzonele și ușile corespunzătoare indicate în plan, fără a modifica configurațiile existente. O activitate care, în mod normal, ar necesita ore întregi pentru configurarea fiecărui element poate fi finalizată în câteva minute, printr-o singură solicitare formulată în limbaj natural, reducând sarcinile repetitive și contribuind la menținerea consecvenței la nivelul întregii implementări.

Controlul rămâne în mâinile utilizatorilor

Conectorul Security Center MCP este conceput în mod deliberat în jurul unor funcționalități predefinite, orientate către rezultate, astfel încât asistenții AI să nu aibă acces nerestricționat la SDK-urile Security Center sau la sistemele din infrastructură. Conectorul oferă un set bine delimitat de instrumente predefinite, concepute pentru fluxuri de lucru și rezultate specifice din domeniul securității, contribuind la reducerea riscurilor și la îmbunătățirea fiabilității și predictibilității.

Astfel, un asistent AI poate ajuta la colectarea informațiilor, identificarea problemelor sau pregătirea unei modificări de configurare, însă utilizatorii rămân responsabili pentru aprobarea acțiunilor cu impact înainte ca acestea să fie executate. Conectorul nu oferă acces direct la operațiunile bazei de date care i-ar permite unui agent AI să creeze, să modifice sau să șteargă în mod independent datele din sistem.

Deoarece Security Center unifică pe o singură platformă sistemele video, controlul accesului, detecția intruziunilor, interfoanele, datele provenite de la senzorii IoT și alte informații operaționale, conectorul MCP creează baza necesară pentru ca utilizatorii să introducă treptat fluxuri de lucru asistate de AI din ce în ce mai avansate.

Conectorul Security Center MCP este disponibil la nivel global pentru clienții Genetec, fără costuri suplimentare.

Pentru mai multe informații despre conectorul Security Center MCP, accesați:

https://www.genetec.com/product-releases/mcp-connector-for-genetec-security-center

Despre Genetec

Genetec Inc. este o companie globală de tehnologie care transformă industria securității fizice de peste 25 de ani. Portofoliul său de soluții permite întreprinderilor, guvernelor și comunităților din întreaga lume să protejeze oameni și bunuri, îmbunătățind în același timp eficiența operațională și respectând confidențialitatea individuală.

Genetec oferă cele mai performante produse din lume pentru management video, control acces și recunoaștere automată a numerelor de înmatriculare (ALPR), toate construite pe o arhitectură unificată și deschisă, având securitatea cibernetică în centrul designului. Portofoliul companiei include, de asemenea, soluții pentru detecția intruziunilor, interfonie și managementul probelor digitale.

Cu sediul central în Montreal, Canada, Genetec deservește peste 42.500 de clienți printr-o rețea extinsă de parteneri acreditați și consultanți în peste 159 de țări.

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