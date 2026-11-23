O echipă de experți din cadrul USAREUR-AF (United States Army Europe and Africa) s-a aflat în România, în perioada 19 – 23 noiembrie, pentru a sprijini Statul Major al Forțelor Terestre în operaționalizarea conceptului NATO Eastern Flank Deterrence Initiative (EFDi).

Potrivit Forțelor Terestre Române, inițiativa urmărește integrarea senzorilor, sistemelor de comandă și control, elementelor de angajare și capabilităților autonome, astfel încât amenințările din spațiul aerian, terestru și maritim să poată fi detectate, identificate și contracarate mai eficient.

Activitatea desfășurată în România a vizat integrarea noilor senzori intrați în dotarea Forțelor Terestre, inclusiv a radarelor și sistemelor MEROPS, într-un sistem comun de gestionare și valorificare a informațiilor. Prin conectarea acestor echipamente, datele pot fi centralizate, verificate și confirmate la nivelul centrelor de comandă, pentru realizarea unei imagini operaționale comune.

La activități au participat și reprezentanți ai unor companii din industria de apărare, implicați în identificarea și implementarea soluțiilor tehnice necesare pentru asigurarea interoperabilității sistemelor românești și americane.

Trei direcții importante pentru apărarea NATO

Rezultatele cooperării au evidențiat progrese în trei domenii principale: dezvoltarea tehnologică, prin conectarea sistemelor și îmbunătățirea schimbului de date, interoperabilitatea, prin colaborarea specialiștilor români și americani, și adaptarea procedurală, prin armonizarea modului de lucru pentru obținerea unei imagini operaționale comune.

Conceptul EFDi se află într-un proces continuu de dezvoltare și urmărește valorificarea tehnologiilor moderne, a digitalizării și automatizării proceselor la nivel tactic, pentru adaptarea la noile provocări de securitate.

Prin această colaborare, Forțele Terestre Române urmăresc consolidarea capacităților de apărare și creșterea interoperabilității cu aliații NATO, în special pe flancul estic al Alianței.

Cooperarea dintre militarii români și americani, schimbul de informații și integrarea tehnologiilor moderne sunt considerate elemente importante pentru îmbunătățirea capacității de reacție și consolidarea apărării colective.