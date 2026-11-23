UPDATE George Simion susține că România se îndreaptă spre dictatură: acuzații privind anularea alegerilor și descurajarea manifestațiilor

Președintele AUR, George Simion, a susținut că România se îndreaptă spre un regim autoritar, invocând anularea scrutinului și presupusele presiuni exercitate asupra participanților la manifestațiile de susținere a lui Călin Georgescu.

„În momentul în care într-o țară sunt anulate alegeri, precedentul există doar în țări din Africa, fără tradiție democratică”, a afirmat liderul AUR.

Liderul AUR a afirmat că formațiunea sa consideră că România se îndepărtează de modelul democrațiilor consolidate.

UPDATE Laura Gherasim cere clarificări de la conducerea politică după anularea alegerilor: Nu existau probe

Deputata AUR Laura Gherasim, președinta Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupției și petiții, a declarat luni, în cadrul conferinței de presă în care este prezentat raportul privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024, că prioritatea este clarificarea situației voturilor românilor.

Aceasta a susținut că raportul ar putea reprezenta un punct de plecare pentru demersuri ulterioare și a acuzat statul român că a anulat scrutinul fără să existe probe care să justifice o asemenea decizie.

Întrebată ce va face AUR cu raportul și dacă intenționează să îl prezinte liderilor europeni sau reprezentanților familiei politice europene din care face parte partidul, Laura Gherasim a afirmat că situația trebuie lămurită mai întâi la nivel național.

UDPATE AUR acuză Comisia Europeană de implicare în cenzurarea mesajelor electorale din România în timpul alegerilor prezidențiale din 2024

Deputata AUR Laura Gherasim susține că un mecanism european de răspuns rapid ar fi fost folosit pentru blocarea unor conturi și mesaje online în timpul campaniei prezidențiale din 2024.

Președinta Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții din Camera Deputaților, Laura Gherasim (AUR), a prezentat luni seară raportul privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024, elaborat în cadrul comisiei în urma unei cercetări parlamentare desfășurate timp de șase luni.

Deputata AUR a acuzat Comisia Europeană și instituții din România că au contribuit la restrângerea libertății de exprimare în timpul campaniei electorale, prin utilizarea unui mecanism de semnalare a conținutului online.

UPDATE Laura Gherasim susține că nu au existat ingerințe rusești în alegerile din 2024

Deputata AUR Laura Gherasim a susținut, în cadrul prezentării raportului, că cercetarea parlamentară nu ar fi identificat dovezi privind o intervenție a Rusiei în alegerile prezidențiale din 2024, acuzând instituțiile române că ar fi promovat în mod nejustificat această ipoteză. „Rog instituțiile statului ca după prezentarea acestui raport și chiar și cetățenii din România să înțeleagă că nu au existat ingerințe rusești, nu au existat ingerințe statale, singurile ingerințe au fost ale instituțiilor statului român”, a declarat Gherasim.

Aceasta a invocat și informații atribuite platformei TikTok, afirmând: „Nu au existat și platforma TikTok a comunicat că nu au existat 25.000 de conturi”.

Știrea inițială:

Documentul, realizat în urma unei cercetări parlamentare desfășurate timp de șase luni, contestă legalitatea deciziei Curții Constituționale și formulează acuzații privind implicarea unor instituții ale statului în procesul electoral. Reprezentanții AUR solicită continuarea investigațiilor, sesizarea Parchetului General și desecretizarea stenogramei ședinței CSAT din decembrie 2024.

George Simion a anunțat că raportul va fi transmis instituțiilor statului și Parchetului General, iar AUR va solicita și un vot în Parlament pentru continuarea cercetărilor și asumarea documentului. Liderul formațiunii i-a îndemnat pe cetățenii care doresc clarificarea circumstanțelor anulării scrutinului să depună plângeri penale.

„Eu am făcut o astfel de plângere penală și îndemn toți românii care vor să cunoască adevărul, indiferent de opțiunile politice, să facă o asemenea plângere”, a declarat George Simion.

Acesta a cerut identificarea eventualelor responsabilități și publicarea documentelor referitoare la deciziile luate în decembrie 2024.

„De asemenea, pentru ca românii să-și recapete încrederea în democrație și în justiție, cerem ca cei vinovați pentru anularea alegerilor să fie trași la răspundere”, a afirmat liderul AUR.

Laura Gherasim: Anularea scrutinului a fost un abuz de putere

La rândul său, Laura Gherasim a susținut că analiza juridică realizată în cadrul cercetării parlamentare indică o depășire a atribuțiilor constituționale de către instituțiile implicate. Deputata a calificat anularea scrutinului drept un abuz de putere și a contestat existența unui temei legal suficient pentru această decizie.

„Anularea alegerilor a fost făcută fără ca Constituția României și legile electorale să permită acest lucru”, a declarat Gherasim.

Ea a susținut, de asemenea, că documentele analizate nu ar demonstra existența unei ingerințe rusești care să fi influențat rezultatul votului. Deputata a formulat acuzații și privind mecanismele de moderare a conținutului online utilizate în campania electorală, afirmând că acestea ar fi afectat libertatea de exprimare. Aceste concluzii reprezintă poziția prezentată de AUR și nu sunt constatări judiciare definitive.

Gherasim a mai afirmat că instituțiile statului nu ar fi răspuns corespunzător solicitărilor formulate în cadrul cercetării parlamentare și a invocat documente obținute în urma unor contacte cu reprezentanți ai Comisiei Judiciare a Camerei Reprezentanților din Statele Unite.

„Voi înainta și voi solicita parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție să ia în considerare toate analizele pe care le-am făcut”, a declarat deputata.

Totodată, aceasta a solicitat Parlamentului constituirea unei comisii multidisciplinare care să examineze legislația electorală și să propună modificări menite să prevină repetarea unei situații similare.

„Cât timp anularea alegerilor rămâne un lucru neclarificat de către Justiție, consecințele se văd în fiecare zi”, a afirmat Laura Gherasim.