Aceasta a susținut că raportul ar putea reprezenta un punct de plecare pentru demersuri ulterioare și a acuzat statul român că a anulat scrutinul fără să existe probe care să justifice o asemenea decizie.

Întrebată ce va face AUR cu raportul și dacă intenționează să îl prezinte liderilor europeni sau reprezentanților familiei politice europene din care face parte partidul, Laura Gherasim a afirmat că situația trebuie lămurită mai întâi la nivel național.

„În primul rând trebuie clarificată în România situația cu voturile românilor. Nu se poate lăsa o asemenea lovitură de stat dată, pur și simplu așa, în stand-by”, a declarat deputata.

Laura Gherasim a contestat, totodată, orice încercare a autorităților de a legitima anularea alegerilor, susținând că, la momentul luării deciziei, nu existau probe care să demonstreze necesitatea acesteia.

În opinia sa, singura soluție ar fi fost reluarea turului al doilea al alegerilor prezidențiale, cu Elena Lasconi și Călin Georgescu în cursa electorală.

„Calea și remediul era unul singur, însemnând revenirea la, așa spus, fraudatul tur, ceea ce însemna revenirea la cei doi candidați, respectiv doamna Elena Lasconi și domnul Călin Georgescu”, a susținut aceasta.

Deputata AUR a afirmat că anularea scrutinului ar fi fost determinată de faptul că cei doi candidați nu făceau parte din sistemul politic agreat și ar fi afectat calculele clasei politice, inclusiv la nivel internațional.

De asemenea, Laura Gherasim a criticat documentele și notele întocmite de autorități în contextul anulării alegerilor și a susținut că responsabilitatea trebuie clarificată inclusiv în cazul conducerii politice care a solicitat aceste informații în cadrul Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT).

„Corpul profesional al serviciilor secrete și-a făcut treaba cum și-o face de obicei, conducerea politică, în schimb, și conducerea care a solicitat aceste documente, inclusiv în cadrul CSAT-ului, are de dat răspunsuri în acest sens”, a afirmat deputata.