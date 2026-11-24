Decizia restricționează accesul firmelor vizate la tehnologie americană. Pentru a cumpăra produse, software sau echipamente supuse controalelor de export ale SUA, acestea vor avea nevoie de autorizații speciale, care ar putea fi refuzate, transmite Reuters. Megaspeed, partener al Nvidia în domeniul serviciilor cloud, este investigată de autoritățile americane din 2024. Anchetatorii încearcă să stabilească dacă firma a redirecționat către China cipuri avansate destinate inteligenței artificiale, încălcând restricțiile impuse de Washington.

Scandalul Nvidia și suspiciunile de spionaj

Cazul a atras atenția publică după apariția informațiilor despre o relație extraconjugală între Jensen Huang, directorul general al Nvidia, și Alice Huang, fostă directoare Megaspeed, suspectată de autoritățile americane că ar avea legături cu serviciile de informații chineze. Beijingul a respins acuzațiile de spionaj, calificându-le drept nefondate. Alice Huang a părăsit oficial Megaspeed în august 2025, potrivit companiei.

BREAKING || U.S. Sanctions Singapore-Based Megaspeed Over Alleged AI Chip Smuggling ➤ Megaspeed added to the U.S. Entity List ➤ Nvidia AI chips barred from being supplied to the firm ➤ Company under probe over alleged chip smuggling to China ➤ Megaspeed reportedly linked to Alice Huang, connected to Nvidia CEO Jensen Huang ➤ Bessent and Lutnick reportedly divided over the restrictions @srinjoyc1 shares more details with @anchoramitaw — TIMES NOW (@TimesNow) November 24, 2026

Scandalul a provocat și schimbări la conducerea Nvidia. Jensen Huang a fost reinstalat luni în funcția de director general, după demisia sa de acum două săptămâni. Nvidia a anunțat recent înființarea unui comitet special care să supravegheze respectarea restricțiilor comerciale și riscurile pentru securitatea națională.

Alibaba contestă decizia autorităților americane

Pe lista neagră figurează și Apex Enterprise Solutions, subsidiară Alibaba din Singapore, care a avut legături financiare cu Megaspeed. Potrivit Financial Times, Apex a acordat în 2024 un împrumut companiei Speedmatrix din Malaysia, afiliată Megaspeed. Aceasta și-a oferit întreaga activitate drept garanție. Activele Speedmatrix erau evaluate la aproximativ 2,14 miliarde de dolari la sfârșitul anului respectiv.

Alibaba susține că includerea filialei sale pe lista neagră este nejustificată. „Apex nu a redirecționat niciodată cipuri avansate supuse restricțiilor americane de export”, a transmis grupul chinez, anunțând că va folosi toate căile legale pentru a-și apăra drepturile și reputația.

Congresul american cere explicații despre întârzierea sancțiunilor

Decizia vine după criticile adresate Departamentului Comerțului pentru modul în care a gestionat investigația Megaspeed. Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a pus public sub semnul întrebării controalele efectuate de Nvidia asupra clienților săi și posibilitatea ca intermediari să fi fost folosiți pentru transferul tehnologiei către China.

Democrații din Camera Reprezentanților investighează separat dacă Nvidia a încercat să influențeze ancheta autorităților americane. Senatoarea Maria Cantwell a declarat că includerea Megaspeed pe lista neagră nu elimină obligația Departamentului Comerțului de a oferi explicații Congresului. Premierul Singaporelui, Lawrence Wong, a anunțat marți că autoritățile țării sale vor continua propria investigație privind activitățile Megaspeed.