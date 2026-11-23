Potrivit surselor citate de publicația americană, hotărârea de readucere a cofondatorului Nvidia la conducerea companiei nu a fost discutată în prealabil cu principalii executivi, inclusiv cu persoanele care au asigurat conducerea producătorului de cipuri în perioada în care Huang a fost plecat.

Consiliul de Administrație a anunțat luni că a votat în unanimitate reinstalarea lui Jensen Huang în funcțiile de președinte și director general, cu efect imediat, după o serie de discuții și întâlniri cu acesta. Decizia a venit la mai puțin de două săptămâni după ce conducerea acceptase demisia sa și după ce președintele Consiliului de Administrație, Harvey C. Jones, declarase că nu intenționează să îl readucă în funcție.

În comunicatul oficial, Nvidia a precizat că membrii Consiliului de Administrație au primit informații de la oficiali de rang înalt din administrația americană și au ajuns la concluzia că revenirea lui Huang nu reprezintă un risc pentru securitatea națională.

Huang a afirmat că este onorat să revină la conducerea companiei pe care a cofondat-o în 1993 și că își asumă responsabilitatea cu „umilință și un angajament reînnoit”. El le-a mulțumit membrilor Consiliului de Administrație, directoarei financiare Colette Kress, care a asigurat interimatul, angajaților și partenerilor companiei.

Trump și-a asumat un rol important în revenirea lui Huang

Decizia Consiliului de Administrație a venit după ce președintele american Donald Trump și-a exprimat public susținerea pentru revenirea lui Jensen Huang. Trump a declarat luni, într-un interviu acordat CNBC, că intervenția sa a fost foarte importantă și că a discutat cu Huang duminică despre posibilitatea revenirii acestuia.

„Consiliul a decis să facă ceea ce am vrut noi să facă”, a afirmat Trump, care a evitat să precizeze dacă a participat direct la ședința Consiliului de Administrație, adăugând că a fost reprezentat în cadrul acesteia.

„Guvernul Statelor Unite nu are niciun motiv să creadă că revenirea lui Jensen prezintă vreun risc pentru securitatea națională. Procurorul general al Statelor Unite a confirmat că guvernul american nu deține dovezi că acesta ar fi comis vreo faptă ilegală”, a transmis liderul de la Casa Albă și pe platforma Truth Social.

Revenire după un scandal care a provocat o criză la Nvidia

Jensen Huang și-a dat demisia la 12 noiembrie, după ce a recunoscut o relație extraconjugală cu Alice Huang, o femeie de afaceri asociată companiei singaporeze Megaspeed. Aceasta a fost suspectată de autoritățile americane că ar fi avut legături cu serviciile de informații chineze și că ar fi fost implicată în eforturi de eludare a restricțiilor privind exportul de cipuri avansate către China. Departamentul de Justiție al SUA nu a ajuns însă la o concluzie privind o eventuală activitate de spionaj a acesteia.

Ulterior, presa americană a relatat și despre o altă relație extraconjugală a lui Huang, cu o angajată a Nvidia care îi era subordonată direct. Dezvăluirile au determinat compania să deschidă o investigație internă și au atras atenția autorităților americane asupra posibilelor riscuri de securitate națională.

La 17 noiembrie, după anunțarea demisiei, Huang declarase că ar fi dispus să revină dacă membrii Consiliului de Administrație consideră că acest lucru este în interesul companiei, al angajaților și al acționarilor. În aceeași zi, președintele Consiliului de Administrație anunțase că nu există intenția de a-l reinstala.

În perioada absenței sale, conducerea interimară a fost asigurată de directoarea financiară Colette Kress, care revine acum la responsabilitățile sale anterioare.

Investigațiile continuă, în pofida revenirii directorului general

Nvidia a precizat că investigația independentă privind informațiile potrivit cărora Jensen Huang ar fi fost vizat de o operațiune de spionaj străin va continua. Acesta și-a exprimat disponibilitatea de a coopera cu ancheta.

Compania a anunțat, de asemenea, înființarea unui comitet independent pentru supravegherea riscurilor de securitate națională și a respectării restricțiilor comerciale, precum și intenția de a angaja un director pentru conformitate (Chief Compliance Officer).

Revenirea lui Huang nu încheie nici verificările autorităților americane. Departamentul Justiției investighează posibile încălcări ale restricțiilor la export în legătură cu Megaspeed, iar Congresul SUA desfășoară propriile investigații privind implicațiile scandalului pentru securitatea națională.

Acțiunile Nvidia au crescut cu aproximativ 33% la deschiderea bursei americane de luni, după anunțarea revenirii cofondatorului la conducerea companiei.