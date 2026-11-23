Dosarele includ investigații asupra unor urme de dimensiuni neobișnuite, mărturii despre zgomote și mirosuri inexplicabile, dar și concluziile unor specialiști care au considerat că anumite amprente ar fi fost falsificate. Documentele nu oferă însă dovezi concludente privind existența creaturii, relatează publicația americană Newsweek.

Documente despre Bigfoot, publicate într-o arhivă oficială din SUA

Înregistrările provin din statele Washington și Montana și au fost introduse luna trecută într-o arhivă publică a Serviciului Forestier al Statelor Unite (U.S. Forest Service), potrivit informațiilor relatate inițial de The Washington Post și preluate de Newsweek.

Documentele reunesc investigații desfășurate în urmă cu mai multe decenii, relatări ale unor martori și articole de presă despre presupuse urme lăsate de Bigfoot.

Creatura, cunoscută și sub numele de Sasquatch, ocupă un loc important în folclorul nord-american, fiind descrisă în numeroase mărturii ca o ființă de mari dimensiuni, acoperită cu păr, care se deplasează pe două picioare.

Deși au fost raportate de-a lungul timpului numeroase presupuse apariții, existența sa nu a fost demonstrată științific.

Publicarea documentelor readuce în atenție atât relatările martorilor, cât și încercările autorităților de a verifica autenticitatea urmelor descoperite.

Ancheta din 1982: urmele ar fi putut fi create pentru a induce în eroare

Unul dintre cele mai importante dosare se referă la o investigație desfășurată în 1982, după descoperirea unor presupuse urme de Bigfoot în bazinul hidrografic Mill Creek, din Pădurea Națională Umatilla, statul Washington.

Anchetatorii au fotografiat amprentele, le-au măsurat și au realizat mulaje din ipsos pentru a le analiza.

Biologul Rodney Johnson a identificat opt argumente care sugerau că urmele nu proveneau de la o creatură bipedă cu o greutate de peste 136 de kilograme.

Printre elementele considerate suspecte se numărau lungimea aproape uniformă a pașilor, indiferent de configurația terenului, adâncimea redusă a amprentelor și absența semnelor de alunecare pe porțiunile abrupte sau umede.

Într-unul dintre locurile investigate, terenul din jurul urmelor părea să fi fost curățat înainte de apariția acestora.

De asemenea, forma anumitor amprente indica posibilitatea ca ele să fi fost realizate prin balansarea laterală a unui obiect asemănător unui picior.

Cu toate acestea, specialistul a remarcat că urmele aveau un aspect natural și că, în cazul unei falsificări, autorii ar fi depus un efort considerabil pentru realizarea lor.

O analiză ulterioară inclusă în dosar a apreciat că amprentele reprezentau, cel mai probabil, o încercare ingenioasă de înscenare.

Mărturie din Montana: un animal dispărut și urme ale unei creaturi necunoscute

Un alt document, datat în 1980, conține relatarea lui Leo T. Kinney despre un incident care ar fi avut loc în anii 1940, în apropierea pârâului South Fork of Petty Creek, din Montana.

Potrivit mărturiei, Kinney și mai multe persoane transportau un elan mascul vânat, când au descoperit urme neobișnuite în zona în care se afla carcasa animalului.

Aceasta dispăruse, iar amprentele păreau să indice deplasarea unei creaturi pe două picioare.

Inițial, grupul a presupus că urmele aparțineau unui urs. Ulterior, martorii au considerat neobișnuit faptul că animalul ar fi fost transportat fără să fie târât pe pământ.

Kinney a relatat că urmele traversau inclusiv un buștean cu diametrul de aproximativ 90 de centimetri, pe care ar fi existat semne produse de coarnele elanului.

Martorul a descris și sentimentul de teamă resimțit de membrii grupului.

În aceeași declarație, Kinney a menționat un incident asemănător petrecut în anul următor, când un alt vânător ar fi descoperit urme similare în zona Bills Creek, însoțite de un miros puternic și de sunete asemănătoare unor grohăituri.

Relatările nu au fost însoțite de dovezi care să permită identificarea creaturii responsabile.

Sute de amprente uriașe, descoperite în zăpadă

Arhiva publicată de autoritățile americane include și un articol apărut în 2003 în publicația locală Clark Fork Valley Press.

Materialul descria descoperirea a sute de urme mari, asemănătoare celor umane, în zăpada din apropierea unui gater situat pe River Road West, în Montana.

Una dintre amprente ar fi avut aproximativ 42 de centimetri lungime.

Urmele se întindeau pe o distanță de aproximativ 91 de metri, până într-o zonă împădurită, iar distanța medie dintre pași era estimată la circa 1,5 metri.

Martorii au susținut că unele amprente prezentau contururi distincte ale degetelor și ale boltei plantare.

Mai mulți localnici au afirmat că urmele păreau autentice, fără a putea însă identifica ființa sau persoana care le-ar fi produs.

Articolul consemna că nu existau dovezi concludente care să confirme existența lui Bigfoot.

Noi presupuse apariții ale creaturii, raportate în Ohio în 2026

Publicarea dosarelor are loc după o serie de presupuse observații ale creaturii în nord-estul statului Ohio, în luna martie a acestui an.

Relatările au provenit din zonele Mantua și Garrettsville, unde mai multe persoane au susținut că au observat ființe neobișnuite.

Podcastul Bigfoot Society a descris aceste raportări drept o posibilă concentrare de observații într-un interval scurt.

Una dintre mărturiile prezentate de realizatorii podcastului se referea la o creatură bipedă de aproximativ 2,13 metri înălțime, cu blană brun-roșcată și constituție masivă, care ar fi fost observată în apropierea lacului Milton.

Aceste afirmații nu au fost confirmate prin dovezi științifice independente.

Nicio dovadă concludentă privind existența lui Bigfoot

Deși documentele publicate de administrația americană oferă detalii despre modul în care au fost investigate presupusele urme și despre relatările martorilor, ele nu demonstrează existența creaturii legendare.

Dimpotrivă, una dintre investigațiile prezentate în arhivă a ajuns la concluzia că urmele analizate ar fi fost rezultatul unei înscenări elaborate.