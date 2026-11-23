Tratamentul aplicat etnicilor maghiari din Transcarpatia a reprezentat în repetate rânduri o sursă de tensiuni între Kiev și Budapesta, care a acuzat Ucraina că restrânge drepturile culturale, educaționale și lingvistice ale minorității, relatează Reuters.

Magyar a adoptat o poziție mai puțin conflictuală față de Kiev decât predecesorul său, Viktor Orban, și a anunțat în octombrie că a convenit cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski să pună relațiile bilaterale pe noi baze.

Cu toate acestea, Magyar a declarat în repetate rânduri că Ungaria nu va trimite arme Ucrainei și a cerut progrese în privința respectării drepturilor minorității maghiare.

„Niciun prim-ministru ungar nu i-a vizitat pe maghiarii din Transcarpatia de la începutul războiului. Acest lucru se va schimba în curând, când mă voi întoarce în Transcarpatia în calitate de prim-ministru, după vizita pe care am efectuat-o acolo în 2024, când eram în opoziție”, a declarat Magyar în Parlament.

Transcarpatia, cunoscută și sub denumirea de Zakarpattia, este situată în Munții Carpați și se învecinează cu patru state membre ale Uniunii Europene: Ungaria, România, Slovacia și Polonia.

Ungaria cere separarea negocierilor privind bugetul UE de finanțarea Ucrainei

Magyar și-a reiterat, de asemenea, poziția potrivit căreia negocierile privind bugetul Uniunii Europene și discuțiile referitoare la sprijinul financiar european pentru Ucraina ar trebui tratate separat.

Magyar a declarat că Ungaria nu poate accepta cea mai recentă propunere privind viitorul buget al UE, prezentată sâmbătă de președintele Consiliului European, Antonio Costa.

La începutul acestei luni, cancelarul german Friedrich Merz a declarat că dorește ca noul buget al UE, care va intra în vigoare în 2028, să se concentreze pe creșterea cheltuielilor pentru apărare și pe îmbunătățirea competitivității, dar și să garanteze că toate statele membre contribuie la sprijinirea Kievului.

În decembrie anul trecut, Uniunea Europeană a convenit să acorde Ucrainei un împrumut de 90 de miliarde de euro. Slovacia, Cehia și Ungaria au ales să nu participe la acest mecanism și au semnalat că nu vor lua parte nici la un eventual nou împrumut.