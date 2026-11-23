Premierul Slovaciei, Robert Fico, a anunțat că țara sa nu va participa la noul împrumut în valoare de 45 de miliarde de euro, destinat Ucrainei. Totuși, el a subliniat că Bratislava o să acorde în continuare ajutor umanitar Kievului.

Într-un mesaj video publicat duminică seara pe Facebook, Fico a afirmat că Slovacia nu participa la noul împrumut la fel cum a procedat și în cazul celuilalt pachet de sprijin pentru Ucraina, care se ridică la 90 de miliarde de euro.

El a respins presiunile exercitate de cancelarul german Friedrich Merz, care a amenințat că va bloca următorul buget pe șapte ani al UE dacă statele membre nu se angajează să finanțeze Ucraina începând cu 2027, scrie TVP World.

În plus, premierul slovac a precizat că nu va ceda presiunilor venite din partea Berlinului, motivând că împrumuturile destinate scopurilor militare sunt inadecvate și nu fac decât să prelungească războiul.

Situația ar urma să fie discutată luni, la reuniunea de la Bratislava a Grupului de la Vișegrad, format din Slovacia, Polonia, Republica Cehă și Ungaria, la care va participa și cancelarul Austriei.

În plus, discuțiile vor avea loc înaintea summitului liderilor UE din 26-27 noiembrie de la Bruxelles, unde se va dezbate bugetul blocului pentru perioada 2028-2034.

UE propune un nou împrumut de miliarde de euro pentru Ucraina

Comisia Europeană a propus miercuri un nou împrumut pentru Ucraina, care se ridică la 45 de miliarde de euro și care va contribui la acoperirea a circa două treimi din nevoile de finanțare suplimentare ale Ucrainei în 2027, estimate la 70 de miliarde de euro.

Banii vor fi rambursați de către Kiev, însă doar după ce Rusia va plăti despăgubiri pentru pagubele provocate în contextul războiului.