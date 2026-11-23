Măsura propusă de prim-ministrul spaniol este menită să finanțeze îngrijirea copiilor, locuințele și serviciile publice, potrivit Le Figaro. „Chiar dacă am redus inegalitatea veniturilor la niveluri minime istorice, cei mai bogați 0,1% dețin peste 10% din avere. Iar ponderea lor a crescut constant din 2010”, a scris Sánchez pe platforma X. „Propunem un impozit pe averile care depășesc 100 de milioane de euro pentru a finanța, de exemplu, o alocație pentru educația copiilor, locuințe și îmbunătățirea serviciilor publice. Fie ca aceste milioane să se traducă și în drepturi”, a adăugat premierul spaniol.

Reduceri de impozite pentru gospodăriile cu venituri mici și medii

Propunerea vine în contextul în care socialiștii lui Sánchez încearcă să se distanțeze de Partidul Popular (PP), partid conservator, pe care prim-ministrul îl acuză că dorește să reducă impozitele pentru cei mai bogați. Se preconizează că PP va câștiga alegerile de duminică, dar fără a obține majoritatea absolută în Parlament. În acest scenariu, partidul de extremă dreapta Vox ar putea juca un rol decisiv în formarea unui guvern. La rândul său, PP promite reduceri de impozite pentru gospodăriile cu venituri mici și medii și pentru tinerii lucrători. Partidul propune, de asemenea, stimulente fiscale pentru companiile care investesc în tehnologie și servicii digitale.

Organizațiile de afaceri din Europa se opun

Mai multe forme de impozitare a averii au fost recent susținute de politicienii de stânga din Marea Britanie, Franța, Olanda și din alte părți, în efortul de a aborda nemulțumirea legată de inegalitate și de a mobiliza electoratul. Organizațiile de afaceri se opun, în general, ferm unor astfel de impozite, argumentând că acestea ar putea alunga din țară antreprenorii care creează locuri de muncă și generează creștere.