Ce avere are Luca Niculescu, premierul desemnat de Nicușor Dan. Apartamente în București și Mangalia, casă de vacanță și bani în conturi

Cele mai recente date patrimoniale care pot fi consultate public provin din declarația de avere completată de Luca Niculescu la 5 iunie 2024, în calitate de secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe.

Două apartamente și jumătate dintr-o casă de vacanță

Luca Niculescu declara un apartament de 72 de metri pătrați în București, cumpărat în 2005, asupra căruia avea o cotă de proprietate de 100%.

Un al doilea apartament se află în Mangalia, județul Constanța, are 64 de metri pătrați și a fost cumpărat în 2008.

Premierul desemnat mai declara o casă de vacanță de 90 de metri pătrați în Bezdead, județul Dâmbovița, cumpărată în 2021.

În cazul acestui imobil, Luca Niculescu deține 50%, proprietatea fiind împărțită cu alți membri ai familiei.

Cote din 16 hectare de pădure în Ilfov

În declarație apar și două terenuri forestiere din Balotești, județul Ilfov, dobândite prin moștenire în 2002.

Primul are o suprafață de 10 hectare, iar cel de-al doilea de 6 hectare.

Luca Niculescu deține o cotă de 3/16 din fiecare.

Raportată la suprafața totală de 16 hectare, cota sa reprezintă echivalentul a aproximativ 3 hectare de teren forestier.

Câți bani avea Luca Niculescu în conturi

Niculescu avea un cont în lei la ING cu 49.470 de lei, precum și un cont în euro la aceeași bancă, cu 14.443 de euro.

La Société Générale din Paris apar alte trei conturi sau depozite, cu 2.881 de euro, 17.001 euro și 51 de euro.

În total, sumele declarate în moneda europeană ajungeau la 34.376 de euro, la care se adăugau cei aproape 50.000 de lei din contul din România.

Astfel, transformate la cursul perioadei, disponibilitățile bancare se situau în jurul echivalentului a 44.000-45.000 de euro.

Fără mașini, investiții sau credite declarate

Un element care apare în document este absența unor autoturisme declarate.

La rubrica privind autovehiculele, declarația nu menționează mașini sau alte mijloace de transport supuse înmatriculării.

Nici la capitolul privind plasamentele și investițiile directe cu o valoare cumulată de peste 5.000 de euro nu sunt înscrise active.

Totodată, la rubrica destinată datoriilor de peste 5.000 de euro nu apare niciun credit sau altă obligație financiară.

Ce salariu declara Luca Niculescu

Pentru anul fiscal anterior depunerii declarației, Luca Niculescu a raportat un venit anual de 146.080 de lei de la Ministerul Afacerilor Externe, pentru activitatea sa diplomatică.

Documentul nu consemnează alte venituri ale titularului din activități independente, investiții, chirii sau alte surse.

Luca Niculescu este secretar de stat în MAE și coordonatorul național al procesului de aderare a României la OCDE.

Anterior, între 2016 și 2022, a fost ambasador al României în Franța, fiind acreditat și în Monaco și Andorra.

Luni seară, Nicușor Dan l-a desemnat pentru funcția de prim-ministru.