Cluj-Napoca, cel mai scump oraș din România pentru cumpărătorii de apartamente. Cât costă metrul pătrat în București și în alte localități

Cluj-Napoca are cel mai scump metru pătrat dintre cele 72 de localități din România cu o ofertă destul de generoasă de apartamente, potrivit ultimului raport VDI.ro.

Prețul mediu cerut pentru un apartament cu două camere ajunge la 3.419 euro/mp, în timp ce la polul opus se află Petroșani, unde metrul pătrat costă 736 de euro.

Datele au fost centralizate la 28 octombrie, pe baza anunțurilor de vânzare publicate de proprietari și agenții imobiliare în ultimele 45 de zile.

Fiecare anunț a fost numărat o singură dată. În total, analiza cuprinde 50.553 de apartamente scoase la vânzare în cele 72 de localități, dintre care 22.321 sunt apartamente cu două camere, categoria folosită pentru realizarea clasamentului.

Diferențele dintre orașe sunt semnificative. Cu un buget de 100.000 de euro, un cumpărător poate achiziționa aproximativ 29,2 metri pătrați în Cluj-Napoca, în timp ce în Petroșani poate cumpăra aproximativ 135,9 metri pătrați.

Totodată, metrul pătrat din Cluj-Napoca este cu 60% mai scump decât cel din București. În Capitală, prețul cerut pentru apartamentele cu două camere este de 2.141 de euro/mp.

La nivel de cartiere, cel mai scump din țară este Herăstrău, din București, unde metrul pătrat pentru un apartament cu două camere ajunge la 4.957 de euro. Urmează Floreasca, tot din Capitală, cu 4.054 de euro/mp, și Grozăvești, cu 3.866 de euro/mp.

Analiza demonstrează că există și diferențe importante între apartamentele din blocurile noi și cele din imobilele mai vechi.

Cea mai mare diferență de preț se înregistrează în Ploiești, unde apartamentele din blocurile construite după anul 2000 sunt cu 59% mai scumpe pe metru pătrat decât cele din blocurile mai vechi. Prețul ajunge la 2.082 de euro/mp, față de 1.313 euro/mp.

În ceea ce privește recuperarea investiției prin închiriere, un apartament cu două camere se plătește cel mai repede din chirie în Galați, în aproximativ 13,8 ani. La polul opus se află Baciu, unde sunt necesari 26 de ani, potrivit prețurilor și chiriilor cerute în prezent.

Datele mai arată că, în septembrie 2026, oferta nouă de apartamente publicate de proprietari a crescut cel mai mult față de luna precedentă în Timișoara, cu 21,1%, respectiv 278 de anunțuri noi.

Cea mai mare scădere a fost înregistrată în Bacău, unde oferta s-a redus cu 24,8%. Comparația vizează localitățile unde există ofertă mai mare.

Față de septembrie 2025, prețul cerut de proprietari pentru un metru pătrat a crescut cel mai mult în Timișoara, cu 11%. În prezent, metrul pătrat ajunge aici la 1.928 de euro, cel mai mare avans anual dintre localitățile analizate.

Prețurile apartamentelor cu două camere în localitățile din clasament

Cluj-Napoca: 3.419 euro/mp

Voluntari: 2.759 euro/mp

Baciu: 2.471 euro/mp

Sinaia: 2.373 euro/mp

Dumbrăvița: 2.363 euro/mp

Ștefăneștii de Jos: 2.318 euro/mp

Florești: 2.308 euro/mp

Otopeni: 2.291 euro/mp

Brașov: 2.259 euro/mp

Cisnădie: 2.205 euro/mp

Sibiu: 2.144 euro/mp

Craiova: 2.143 euro/mp

București: 2.141 euro/mp

Potrivit sursei citate, evoluția prețurilor apartamentelor dintr-un anumit oraș sau cartier poate fi verificată într-un tabel, care este actualizat automat în fiecare lună.

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