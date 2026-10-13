Euro scumpește locuințele pentru români. Cât costă apartamentele în Cluj-Napoca, București și celelalte mari orașe

O analiză realizată de Imobiliare.ro arată că, în ultimul an, creșterea prețurilor la locuințe se situează sub rata inflației, dar că evoluția recentă a cursului leu-euro exercită o presiune suplimentară asupra cumpărătorilor.

„Deprecierea leului în fața euro majorează costul achiziției în lei și poate afecta atât avansul necesar, cât și efortul financiar al celor care economisesc în moneda națională. Prin urmare, accesibilitatea rămâne la un nivel bun însă este afectată nu doar de dinamica prețurilor și a veniturilor, ci și de evoluția cursului de schimb și de costul finanțării”, a declarat Daniel Crainic, director de marketing al companiei.

Cele mai mari scumpiri, în București și Timișoara

Datele arată că, în ultimul an, proprietarii și dezvoltatorii din Capitală au majorat prețurile cu aproape 9%.

Dacă în toamna anului trecut, apartamentele erau listate la vânzare cu un preț mediu de 2.125 euro/mp util, la finele lunii trecute acesta a ajuns la 2.312. Mai mult, Bucureștiul se plasează pe locul secund în topul celor mai scumpe orașe din țară, devansând Brașovul, oraș care a ocupat mult timp acest loc în clasamentul național.

În Timișoara, prețul mediu solicitat pentru apartamentele noi și vechi listate la vânzare se menține în continuare sub pragul de 2.000 euro/mp util, chiar dacă pe piața rezidențială locală s-a înregistrat al doilea cel mai semnificativ avans la nivelul prețurilor în ultimul an.

Este vorba de o creștere cu 8%, de la 1.833 la 1.984 euro/mp util. Apartamentele noi sunt listate la vânzare cu peste 2.200 euro/mp util, după un avans cu 9% în doar 12 luni, în timp ce locuințele aflate în blocuri vechi ies pe piață cu un preț mediu de 1.940 euro/mp util.

Creșteri de prețuri și în alte orașe

Un avans cu aproape 8% a putut fi observat și în cazul prețurilor solicitate în Ploiești.

În Sibiu, prețul solicitat cumpărătorilor pentru apartamente a crescut într-un an cu 7%, de la o medie de 1.894 la 2.034 euro/mp util. Și în Iași scumpirile au urmat un ritm similar, prețul apartamentor ajungând la o medie de 2.000 euro/mp util.

Cumpărătorii achită în această toamnă cu 6% mai mult pentru apartamentele din Constanța, dacă ne raportăm la prețurile solicitate în septembrie 2025. Atunci, proprietarii și dezvoltatorii listau la vânzare apartamente cu un preț mediu de 1.898 euro/mp util. În prezent, media se situează în jurul valorii de 2.020 euro/mp util.

Cluj-Napoca rămâne cel mai scump oraș din țară

Un avans cu circa 5% s-a putut observa într-un an în Cluj-Napoca, Brașov, Craiova și Oradea. Chiar dacă ritmul de creștere a încetinit semnificativ pe piața rezidențială locală, Clujul rămâne cel mai scump oraș din țară pentru cumpărătorii de locuințe. Apartamentele sunt listate la vânzare cu un preț mediu de 3.316 euro/mp util.

În Brașov, apartamentele sunt listate la vânzare cu un preț mediu de 2.309 euro/mp util, în Craiova media este de 2.142 pe metrul pătrat util, în timp ce în Oradea prețul solicitat a atins la sfârșitul lunii trecute o medie de 1.885 euro/mp util.