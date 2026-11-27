Luca Niculescu i-a transmis președintelui emirian că România dorește intensificarea dialogului bilateral, cu accent pe componenta economică și comercială, ca parte a demersurilor de atragere de noi investiții.

„Dorim să intensificăm dialogul bilateral, cu accent asupra componentei economice și comerciale, ca parte a demersurilor guvernamentale de atragere de noi investiții și de diversificare a portofoliului de investiții”, a declarat Luca Niculescu, într-o postare publicată pe Facebook.

În cadrul convorbirii telefonice cu Șeicul emiratez, premierul român a „reafirmat angajamentul de a consolida prietenia de lungă durată dintre România și Emiratele Arabe Unite”, dar și de „a ridica parteneriatul economic la un nou nivel de ambiție, punând accent pe proiecte strategice”.

Partea română și emiriană au făcut „un schimb de opinii cu privire la evoluțiile recente în materie de securitate” din ambele regiuni.

„Am reiterat solidaritatea deplină a României față de Emiratele Arabe Unite și partenerii noștri din Golf, afectați direct de conflict, și mi-am exprimat speranța că tensiunile vor fi depășite prin dialog și negocieri. Totodată, am salutat contribuția Emiratelor Arabe Unite la eforturile internaționale de a aduce pacea în regiune”, a scris Luca Niculescu.

Cu prilejul celei de-a 55-a aniversări a Zilei Naționale a Emiratelor Arabe Unite, Luca Niculescu i-a transmis Alteței sale „felicitările noastre călduroase și cele mai bune urări, precum și dorințe de pace, progres și prosperitate pentru poporul emiratez”.