„În timp ce unii sunt ocupați cu moțiuni și spectacol politic, eu prefer să fiu în spitale, alături de pacienți și de echipele medicale”, a scris vineri Alexandru Rogobete, pe contul său de Facebook.

Ministrul Sănătății a precizat că se află în aeroport, în drum spre Baia Mare.



„Mâine voi fi toată ziua în Baia Mare și în județul Maramureș, alături de președintele Consiliului Județean”, a anunțat Rogobete.

El a specificat că vizitează spitalele din Baia Mare pentru a vedea la fața locului cum avansează investițiile.

De asemenea, Rogobete vrea să audă „direct de la oamenii care lucrează în spitale ce le lipsește și ce trebuie schimbat”.

Mai mult, ministrul a făcut din nou apel la public pentru a-i semnala ce probleme au întâmpinat în legătură cu modul în care au fost tratați în spitale.

„Vreau să aud și de la dumneavoastră. Ce probleme ați întâmpinat când ați avut nevoie de îngrijiri medicale? Unde ați simțit că ați fost tratați nedrept?”, continuă el.

„Scrieți-mi în comentarii și voi discuta problemele pe care le semnalați cu conducerea spitalelor din județ. Vă mulțumesc și ne vedem la Baia Mare!”, a conchis Alexandru Rogobete.

Vizita sa în Baia Mare vine după ce a efectuat o vizită similară în spitalele din Cluj-Napoca, la începutul acestei luni.

Ministrul Sănătății a vizitat pe 7 noiembrie mai multe spitale și instituții medicale din Cluj-Napoca, unde a identificat atât exemple de bună practică, cât și probleme de infrastructură care necesită soluții.