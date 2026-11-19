Rogobete susține că aceste colaborări sunt importante pentru consolidarea siguranței sistemului medical din România.

Alexandru Rogobete a anunțat că a participat la o serie de întâlniri în cadrul NATO, unde au fost abordate teme legate de pregătirea sistemului sanitar pentru situații de urgență și de continuitatea aprovizionării cu medicamente.

Ministrul a subliniat că sănătatea reprezintă o componentă importantă a siguranței și securității naționale, iar colaborarea cu partenerii internaționali poate contribui la îmbunătățirea capacității de reacție a sistemului medical.

„Vom discuta despre îmbunătățirea protocoalelor și a ghidurilor din România pentru creșterea siguranței actului medical, dar și pentru creșterea capacității de extindere a serviciilor medicale în cazul unor evenimente cu victime multiple”, a transmis Alexandru Rogobete.

România vrea să îmbunătățească sistemul de sânge și transfuzii

Un alt subiect important îl reprezintă reorganizarea sistemului de sânge și transfuzii. Ministrul Sănătății a declarat că dorește să preia exemple de bune practici de la statele europene și de la alte sisteme medicale performante.

„Vreau să înțeleg de la cei mai buni din Uniunea Europeană și din lume cum au reușit și cum au reorganizat sistemul de sânge și de transfuzii”, a explicat ministrul.

Discuțiile vizează și identificarea unor soluții pentru asigurarea stocurilor de medicamente critice. Obiectivul este ca România să poată utiliza mecanisme similare celor existente la nivel internațional atunci când apar discontinuități în aprovizionare.

Potrivit lui Rogobete, astfel de măsuri ar trebui să prevină situațiile în care pacienții se confruntă cu lipsa unor medicamente în spitale sau în farmacii.

Colaborare cu NATO și Comisia Europeană

Ministrul a evidențiat importanța colaborării dintre Ministerul Sănătății, NATO și Comisia Europeană pentru dezvoltarea relațiilor internaționale în domeniul medical și pentru consolidarea sistemului sanitar românesc.

Totodată, Alexandru Rogobete le-a mulțumit celor care au traversat perioada tensionată din sistemul de sănătate și a transmis că va continua să susțină acest domeniu.

„Sunt alături de dumneavoastră în continuare și vă asigur că o să fie bine”, a transmis ministrul Sănătății.