Prim-ministrul Luca Niculescu a participat, la Palatul Victoria, la reuniunea plenară a Comitetului interministerial de monitorizare a implementării Strategiei naționale pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și a discursului instigator la ură 2024-2027.

În cadrul reuniunii, Luca Niculescu a vorbit despre evoluțiile de pe plan național și internațional și a subliniat că discriminarea, xenofobia, antisemitismul și incitarea la ură și violență împotriva minorităților naționale reprezintă încălcări flagrante ale drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.

„Violența nu poate rezolva niciodată problemele complexe ale unei societăți moderne”

„Am văzut și instigarea la ură și la violență împotriva președintelui Federației Comunităților Evreiești, agresiunile împotriva lucrătorilor străini, atacul armat de la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” din Bistrița – toate acestea ne arată că este nevoie de intervenții mult mai ferme din partea autorităților. Tinerii, în special, trebuie să învețe să aprecieze pluralismul etnic, cultural, religios și ideologic, și să înțeleagă că violența nu poate rezolva niciodată problemele complexe ale unei societăți moderne”, a declarat premierul, potrivit unui comunicat al Guvernului.

Luca Niculescu a felicitat autoritățile și instituțiile publice pentru progresele înregistrate în implementarea Strategiei naționale pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și a discursului instigator la ură 2024-2027 și le-a solicitat să se concentreze asupra elaborării viitorului cadru strategic în domeniu.

De asemenea, reprezentanții Forumului B’nai B’rith „Dr. Moses Rosen” au prezentat informații despre cea de-a XVI-a ediție a Bucharest Jewish Film Festival, desfășurată în perioada 8-12 noiembrie, și cea de-a IX-a ediție a festivalului Zilele Culturii Sefarde, organizată între 16 și 18 noiembrie.