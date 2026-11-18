„Nu ne mai trimitem cei mai buni oameni în afara țării să facă cercetare, ci îi aducem pe cei din afară să facă cercetare aici. Iar de astăzi, Europa și SUA vin la Cluj”, a declarat vicepreședintele Camerei Deputaților, Bogdan Ivan.

Acesta a menționat parteneriatul Universității Tehnice din Cluj alături de compania americană din industria aerospațială, de apărare și securitate, Lockheed Martin, dar și demersurile de colaborare cu universități din Japonia, intermediate de Ambasada Japoniei în România.

„În aces mod nu mai suntem care «dăm creiere», ci cei care «întâlnim creiere» în regiunea noastră”, a declarat Ivan.

„Statele care vor să fie liderii viitorului sunt cele care înțeleg cât de important e să investească în AI, dar mai ales în oamenii care au capacitatea să-l folosească”, a spus Ivan.

Bogdan Ivan a afirmat că tinerii vor învăța de acum înainte „să intre într-o eră cu totul nouă”, precizând că „România poate deveni relevantă”.

„Pentru ca țara noastră să fie cu adevărat puternică trebuie să facă și energie, trebuie să aibă și oameni, să aibă și astfel de institut de Inteligență Artificială”, a declarat Ivan.

„Dacă noi vrem să fim cu adevărat relevanți, va trebui să avem un proiect de țară care să unească aceste domenii transversale și în următorii 10 ani: tot ceea ce vom face să fie direct legat de producția de energie, de Inteligență Artificială și de plus valoare adăugată pentru ca țara noastră să fie un pivot și un jucător la nivel internațional”, a continuat fostul ministru al Energiei.

Cu ce poate contribui un centru de cercetare în AI

Fostul ministru al Energiei a dat ca exemplu și o posibilă funcționalitate a Centrului de Cercetare în Inteligență Artificială din Cluj:

„Și spitalul din Bistrița, sau o firmă din Sălaj, sau o primărie din Bihor, pot să vină să bată la ușa Institutului și a Universității să-și găsească soluții la probleme pe care o au, iar un om care ajunge să fie tratat de profesori remarcabili pe care îi avem la Cluj, poate să știe că are speranța de viață mult mai mare prin aplicații care se dezvoltă aici în Centrul de AI”, a declarat Ivan.

Bogdan Ivan, fostul ministru al Energiei a absolvit tot o universitate din Cluj, respectiv

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj. Acesta s-a declarat încântat că a avut onoarea să fie invitat la Universitatea Tehnică din oraș.

„Cred foarte mult c ă, prin această «ușă care se deschide» astăzi, Clujul va arăta că este liderul României, iar România, liderul Europei Centrale”, a declarat Bogdan Ivan.

Centrul „AIRi@UTCN” de Cercetare în Inteligență Artificială din cadrul Universității Tehnice din Cluj are 14.000 de metri pătrați, va găzdui 33 de laboratoare de cercetare. A costat aproximativ 141,8 milioane de lei .

Actual de Cluj. Centrul colaborează cu firme din sectorul telecomunicațiilor, al semiconductorilor și microelectronicii, dar și companii din sectorul auto. Ulterior, institutul va dezvolta și colaborarea cu firmele mici și mijlocii, potrivit