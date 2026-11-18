Fondul Monetar Internațional a estimat în ianuarie 2024 că aproape 40% din joburile lumii sunt expuse la AI, iar în economiile avansate, aproximativ 60%. Potrivit FMI, doar circa jumătate dintre acestea ar urma să resimtă efecte negative. Cealaltă jumătate poate câștiga productivitate.

Întrebarea nu mai este dacă AI-ul schimbă munca, ci care muncă și în ce ritm. Iar răspunsul diferă mult de la un domeniu la altul.

Care domenii sunt cele mai expuse

O analiză Goldman Sachs din martie 2023 asupra pieței muncii din SUA arată diferențe mari între domenii. În munca de birou și suport administrativ, 46% din sarcini ar putea fi automatizate cu AI, iar în domeniul juridic 44%. Urmează arhitectura și ingineria (37%), științele (36%) și operațiunile de business și financiare (35%). La polul opus se află construcțiile (6%), instalările și reparațiile (4%) și curățenia și întreținerea clădirilor (1%).

La nivel global, aceeași analiză estimează că 18% din muncă ar putea fi automatizată și că până la 300 de milioane de joburi ar putea fi afectate. Concluzia e contraintuitivă: AI-ul atinge mai întâi joburile de birou, nu pe cele fizice.

Expunere nu înseamnă dispariție

Forumul Economic Mondial estimează, în raportul Future of Jobs 2025, că până în 2030 vor apărea 170 de milioane de joburi noi și vor dispărea 92 de milioane. Bilanțul net e pozitiv: 78 de milioane de locuri de muncă în plus. Totuși, 22% din joburile formale de azi vor trece printr-o schimbare.

Meseriile care scad cel mai repede, potrivit aceluiași raport:

casieri și vânzători de bilete;

asistenți administrativi și secretari;

lucrători în tipografii;

contabili și auditori;

designeri grafici și secretari juridici.

În partea opusă cresc specialiștii în big data, inginerii fintech, specialiștii în AI și machine learning și dezvoltatorii de software.

Diferența dintre un job care dispare și unul care se transformă ține, de cele mai multe ori, de felul în care e folosit instrumentul. Sarcinile repetitive trec la AI, iar oamenii care știu să-l coordoneze devin mai valoroși.

Marketingul online: o meserie care se rescrie

Marketingul este unul dintre domeniile în care AI-ul a intrat cel mai repede, pentru că multe sarcini înseamnă text, imagini și calcule.

Ce face deja AI-ul:

scrie titluri și descrieri de anunțuri și le testează automat;

generează imagini, fundaluri și variante de reclame;

decide licitația, publicul și plasamentul în campaniile de publicitate online;

face rapoarte și rezumate din date.

Ce rămâne la oameni:

strategia: ce produse merită promovate și cu ce marjă;

datele corecte din care învață algoritmul: tracking, feed de produse, conversii reale;

limitele: unde nu are voie să cheltuiască bugetul;

judecata: când un rezultat bun în raport nu înseamnă vânzări reale în magazin.

Faptul că designerii grafici apar pe lista meseriilor în scădere nu e o întâmplare. Execuția se automatizează, iar valoarea se mută spre cei care decid ce se execută și măsoară rezultatul.

Ce înseamnă pentru magazinele online

Dacă AI-ul preia o mare parte din execuție, se schimbă și felul în care are sens să fie plătită munca de marketing. Timpul petrecut configurând campanii contează mai puțin. Rezultatul contează mai mult.

Pentru un magazin care caută o agenție de marketing online , întrebările utile se mută de la „câte campanii faceți?” la „ce vânzări aduceți și cum le măsurați?”. Trei modele de plată sunt întâlnite frecvent:

Model de plată Pe ce se plătește Ce trebuie verificat Abonament lunar fix Timpul și serviciile agenției Costul rămâne același și în lunile slabe Procent din bugetul de reclame Volumul cheltuit Agenția câștigă mai mult când bugetul crește, nu neapărat când cresc vânzările Comision din vânzări Rezultatul generat Metoda de măsurare a vânzărilor, procentul și durata minimă a contractului

Plata pe comision din vânzări leagă costul agenției de rezultat, dar vine cu condiții. Agențiile care o practică lucrează de regulă cu magazine care au deja volum, de exemplu peste 50.000 lei vânzări lunare și un buget de reclame de peste 10.000 lei pe lună. Cer acces la datele de vânzări din administrarea magazinului și o colaborare minimă, de obicei de câteva luni. Iar atunci când vânzările cresc mult, comisionul poate depăși valoarea unui abonament fix.

AI-ul schimbă munca, nu elimină judecata

Cifrele arată același lucru din mai multe unghiuri: munca repetitivă de birou este cea mai expusă, iar munca fizică și judecata rămân la oameni. În marketing, execuția se automatizează, iar strategia și măsurarea corectă a rezultatelor devin mai importante. Pentru companii, întrebarea nu mai este dacă folosesc AI, ci cine îl coordonează și după ce rezultate este evaluat.